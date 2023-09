Nelle scorse ore l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato a TuttoMercatoWeb etichettando l'Inter come favorita assoluta per la vittoria finale dello scudetto. Della corsa tricolore ha detto la sua opinione anche l'allenatore Giovanni Mussa che ai microfoni di TMW Radio ha sottolineato come la Juventus potrebbe essere l'unica squadra a mettere i bastoni fra le ruote all'Inter. Infine, il giornalista Riccardo Trevisani a Pressing ha evidenziato come la Juventus potrebbe competere al meglio grazie all'assenza delle partite infrasettimanali.

Inter, Moggi sui nerazzurri: 'E' più squadra del Milan e vincerà il campionato'

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus è stato intervistato da TuttoMercatoWeb e parlando della corsa allo scudetto, non ha avuto dubbi nel nominare una squadra, l'Inter di Simone Inzaghi: "Il Milan ha bisogno di rodaggio, ha troppi calciatori nuovi. Manca Tonali, come Bennacer. Il centrocampo non riesce a difendere la difesa. Per caratteristiche il Milan è una squadra che attacca. E quando attacca lascia dei varchi. In ogni caso, l’Inter è più squadra. E vincerà il campionato".

Mussa: 'L'Inter ha la rosa più strutturata per il campionato e vedo la Juve l'unica a potergli dare filo da torcere'

Anche l'allenatore di calcio Giovanni Mussa ha parlato a TMW Radio dell'Inter e del dualismo che si potrebbe creare con la Juventus: "Inter?

La rosa è più costruita per il campionato. Ha messo dentro ora due squadre complete di altissimo profilo. Se non ci sarà la Juve, non vedo chi può dare filo da torcere all'Inter. La Champions è breve e ha tante variabili, ma non mollerà anche lì". Mussa ha poi parlato del Milan e della cessione di Tonali dicendo: "E' stata una cessione ponderata, hanno fatto un sacrifico economico.

La pedina da cedere era lui, perché è di caratura internazionale". Mussa, parlando poi del Napoli, ha sottolineato come la compagine partenopea abbia sbagliato a cullare le stesse aspettative dello scorso anno, specie dopo aver ceduto un calciatore importante come Kim ed aver perso la compattezza del gruppo vista con Spalletti.

Juventus, Trevisani: 'I bianconeri possono compensare le mancanze nei confronti dell'Inter con l'assenza delle coppe'

Anche il giornalista sportivo Riccardo Trevisani a Pressing ha parlato della corsa scudetto e del possibile dualismo tra Inter e Juventus: "L'anno scorso la Juventus ha fatto 72 punti ma ne valeva molti di più e ne ha fatti molti di meno rispetto al valore della rosa per una serie di cose che sono successe. Le coppe sono importanti, se la Juventus è sotto l'Inter senza coppe può arrivare all'Inter perché si può andare oltre il proprio valore".