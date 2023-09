"Per me la Juventus è la favorita. Non facendo le coppe ha un altro modo di lavorare": così si è espresso Francesco Totti nel corso di un'intervista rilasciata nelle ultime ore a Radio TV Serie A con Rds.

L'ex numero 10 giallorosso ha toccato numerosi argomenti parlando anche della Roma che ha appena acquistato Romelu Lukaku e in generale del calcio italiano.

Francesco Totti sulla Roma e sull'arrivo di Lukaku

"Lukaku è un grande colpo, ha un potenziale enorme ed è un giocatore che fa la differenza. Con Dybala sono due top player, spero che possano trovare subito una buona sintonia, ma un giocatore non può fare una squadra.

Per centrare gli obiettivi serve un organico completo" ha dichiarato Totti sul neo acquisto romanista.

Sull'accoglienza riservata dai tifosi giallorossi all'attaccante belga Totti ha invece detto: "Quando c'è una cosa un po' più grande la facciamo diventare grandissima. La passione che ci mettono i tifosi della Roma è difficile trovarla nel mondo. È la loro dimostrazione d'affetto e spero che tutti i giocatori ridiano questo affetto sul campo".

La Juventus è la favorita per la vittoria del campionato

A chi l'ex numero 10 giallorosso assegna i galloni di favorita alla vittoria finale?: "La Juventus è la favorita" ha sentenziato, evidenziando come non disputare le coppe europee darà allo staff di Massimiliano la possibilità di lavorare in un modo diverso rispetto alle avversarie.

Una sola partita a settimana alla lunga secondo lui si farà sentire dando un consistente vantaggio.

Francesco Totti sulla propria carriera in giallorosso

Una carriera dedicata alla Roma, smettere non è stato semplice per lui, regalare una carriera alla squadra della propria città invece si: "Mamma mia quanto è stato bello restare alla Roma per sempre.

Stare 25 anni nel club che hai sempre tifato è il sogno che dovrebbero avere tanti ragazzi, anche se ora è difficile. Non esistono più le bandiere. Il calcio è cambiato ormai. Spero possa esserlo Lorenzo Pellegrini, ma mai dire mai. Roma la vivi sia in campo che fuori. Per me è molto difficile, sono diverso da tutti gli altri.

Romano, romanista. Ho cercato di ricambiare. Devi avere un carattere forte".

Piena fiducia infine a Mourinho ma in chiusura Totti non ha lesinato una piccola frecciatina verso la proprietà giallorossa: "A Mourinho va data fiducia assoluta, ha sempre fatto bene. Ancora non ho preso il caffè con Friedkin, magari a settembre" ha detto.