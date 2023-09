L'ex giocatore Gianfranco Zola ha assunto il ruolo di Vice-Presidente della Lega Pro. In un'intervista a Sky Sport, ha condiviso la sua visione e la sua passione per promuovere lo sviluppo dei giovani talenti all'interno del calcio italiano. Ha sottolineato l'importanza di investire nei settori giovanili e ha esaltato l'esempio positivo rappresentato dalla Juventus Next Gen.

Zola è diventato vicepresidente della Lega Pro su invito del presidente Marani

Rispondendo alla domanda sul motivo per cui ha accettato il ruolo di vicepresidente della Lega Pro, Zola ha spiegato che l'opportunità gli è stata presentata da Matteo Marani, un amico e una persona altamente competente nel settore.

Zola ha condiviso la sua esperienza personale, avendo iniziato la sua carriera calcistica dalla Serie C e raggiunto la Serie A, sottolineando l'importanza di quel percorso per la sua crescita e formazione. Ha accolto con piacere il ruolo, ritenendo che sia il cammino ideale per i giovani calciatori italiani per formarsi e progredire nel mondo del calcio.

L'importanza dell'investire nei settori giovanili

Zola ha espresso un forte impegno nel promuovere l'investimento nei settori giovanili dichiarando: 'Il mio compito è quello di stimolare le società e fargli capire che investire nei settori giovanili, sia a livello di calciatori che di tecnici, sia un valore aggiunto'

Ha sottolineato che l'investimento nelle giovanili è fondamentale per affrontare le sfide e garantire la sostenibilità delle società calcistiche.

Zola ha sottolineato che investire nei giovani è una soluzione concreta ai problemi che molte squadre affrontano e rappresenta un modo per contribuire al futuro del calcio italiano.

Servono regole che valorizzino l'investimento delle società nei settori giovanili

Il Vice-Presidente della Lega Pro Gianfranco Zola ha aggiunto: 'Servono regole che portino le società a investire e dare attenzione alle giovanili'.

L'obiettivo è quello di incoraggiare le squadre di Serie C a lavorare sul proprio territorio, coltivando giocatori cresciuti all'interno del club e migliorando costantemente questo percorso di sviluppo.

L'ex giocatore Zola ha riconosciuto che, sebbene la sua passione sia stata quella del calcio giocato e dell'allenamento, questa fase della sua vita è dedicata a contribuire in modo significativo tramite il suo ruolo da vicepresidente della Lega Pro. Ha chiuso l'intervista affermando che, anche se ora dedica più tempo alla sua famiglia, ha ancora energie e risorse da investire in questo progetto importante per il futuro del calcio italiano.