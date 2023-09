L'Inter potrebbe fare ancora qualcosa nelle ultime ore di questa sessione estiva di Calciomercato. Sistemata la difesa con l'arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro più 2 di bonus, ora i nerazzurri potrebbero fare qualcosa in mezzo al campo, sia in entrata che in uscita. Chi non sembra essere sicuro della permanenza a Milano è Kristjan Asllani, che pare voglia giocare con maggiore continuità rispetto a quanto rischia di fare agli ordini di Simone Inzaghi, chiuso da Hakan Calhanoglu. Proprio per questo motivo su di lui avrebbe messo gli occhi la Fiorentina, che è alla ricerca di un innesto in quella zona del campo.

La Roma intanto cerca un innesto sugli esterni visto che Leonardo Spinazzola e Zalewski non convincono del tutto José Mourinho. Per questo motivo, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Filip Kostic, che alla Juventus è finito ai margini visto che Massimiliano Allegri sembra preferirgli Samuel Iling-Junior e Andrea Cambiaso.

Fiorentina su Asllani

Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare le ultime ore di mercato è Kristjan Asllani, che all'Inter rischia di trovare poco spazio anche in questa stagione. Il centrocampista albanese spinge per giocare con maggiore continuità e proprio per questo avrebbe chiesto di valutare eventuali offerte per assecondare la sua volontà, altrimenti resterà volentieri a Milano a giocarsi le proprie carte.

Occasione che potrebbe arrivare da Firenze, visto che la Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo proprio con quelle caratteristiche. Ai viola Asllani troverebbe sicuramente più spazio, tra campionato e Conference League, e anche per questo il classe 2002 avrebbe dato il consenso ad un possibile trasferimento.

Mancando poco alla fine del mercato non sarà semplice trovare un accordo tra le due società. L'idea potrebbe anche concretizzarsi con uno scambio di prestiti, con il centrocampista albanese in direzione Firenze, mentre in nerazzurro arriverebbe Sofyan Amrabat, che ormai riterrebbe chiusa l'avventura agli ordini di Italiano e preme per l'addio.

In alternativa l'Inter pensa anche a Maxime Lopez del Sassuolo.

Roma su Kostic

La Roma potrebbe fare qualcosa sugli esterni se il mercato lo consentirà. I giallorossi cercano un'occasione e questa risponderebbe al nome di Filip Kostic, che alla Juventus è finita ai margini e proprio per questo i bianconeri lo hanno messo in uscita.

Anche in questo caso, però, non sarà semplice trovare l'accordo in tempi brevi come quelli che separano dalla fine ufficiale del mercato.