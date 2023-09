Le ultime di Calciomercato darebbero la Juventus interessata al profilo di Lazar Samardzic dell'Udinese per la sessione di riparazione invernale nel caso in cui la squalifica per doping a Paul Pogba venisse confermata. Inoltre il club bianconero valuterebbe anche altri profili per rinforzare la mediana come Habib Diarra dello Strasburgo, Maurits Kjaergaard del Salisburgo e Manu Koné del Borussia Mönchengladbach.

Juventus, in caso di rescissione con Pogba per il caso doping, i bianconeri potrebbero puntare Samardzic dell'Udinese

La Juventus potrebbe rescindere il contratto di Paul Pogba se al calciatore francese venisse confermata l'accusa di doping riscontrato nel post gara fra i bianconeri e l'Udinese.

Se cosi fosse, allora il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrebbe colmare un vuoto a centrocampo già dalla prossima sessione di riparazione invernale ed il nome di Lazar Samardzic starebbe circolando tra le mura della Continassa. Il mediano dell'Udinese è stato protagonista di un giallo di mercato che lo ha visto ad un passo dall'Inter di Simone Inzaghi, ma diverse problematiche tra i suoi agenti hanno poi bloccato un'operazione giunta quasi in porto. La Juventus, che aveva posato il suo sguardo su Samardzic già nella precedente sessione estiva, starebbe nuovamente pensando a lui, anche se strapparlo dall'Udinese potrebbe non essere una trattativa facile da concludere. La società friulana, per il calciatore tedesco classe 2002 chiederebbe infatti 30 milioni di euro, una somma che la stessa Juventus potrebbe però ridurre con l'inserimento di una contropartita tecnica o con una formula di acquisto che prevedrebbe diverse rateizzazioni.

In ogni caso, la società bianconera valuterebbe anche altri profili per la mediana come ad esempio Habib Diarra: per il giovane centrocampista francese lo Strasburgo, società che ne detiene il cartellino, chiederebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro e su di lui avrebbero posato lo sguardo diverse squadre di Premier League come il Wolverhampton ed il Chelsea.

Juventus, tanti i nomi valutati per il centrocampo: Kjaergaard e Koné altri profili che piacerebbero

Oltre a Samardzic e Diarra la Juventus starebbe imbastendo un vero e proprio casting per trovare il nome giusto a centrocampo e tra i profili osservati ci sarebbero anche quelli di Maurits Kjaergaard e Manu Koné. Per quanto concerne Kjaergaard, la Juventus potrebbe lanciare una sfida di mercato nel 2024 all'Inter per il giovane mediano del Salisburgo, che attualmente avrebbe una valutazione vicina ai 15 milioni di euro. Più complicato invece sarebbe l'acquisto di Manu Koné in quanto il Borussia Mönchengladbach valuterebbe il suo calciatore circa 40 milioni di euro.