Nelle scorse ore il giornalista Niccolò Ceccarini ha scritto su Tmw del presunto interesse della Juventus per il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic, sottolineando come la società piemontese potrebbe cercare di acquisire il serbo con la formula del prestito. Anche Aldo Serena a Tuttosport ha parlato di Samardzic, evidenziando come il classe 2002, qualora approdasse alla Continassa, porterebbe imprevedibilità alla manovra della Juve.

La Juventus pensa a Samardzic, Ceccarini: 'Operazione difficile ma i bianconeri potrebbero richiederlo in prestito'

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini ha dedicato un editoriale sulle pagine di Tmw alla Juventus e a quello che ad oggi apparirebbe come uno dei principali obiettivi di mercato per gennaio della società bianconera, Lazar Samardzic. "Una soluzione ottimale per la Juventus sarebbe Samardzic: allo stato attuale la posizione di classifica dell’Udinese non aiuta. E poi il club friulano non ha l’intenzione di cederlo a stagione in corso". Ceccarini è poi entrato nel dettaglio dell'affare Samardzic, rivelando la formula che la Juventus potrebbe proporre all'Udinese nella sessione di rafforzamento invernale: "La Juventus potrebbe provare a chiederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

A questa condizione però l’operazione è ovviamente tutta in salita". Ceccarini ha poi parlato di quella che potrebbe essere l'alternativa qualora l'Udinese facesse muro nei confronti della cessione di Samardzic, facendo il nome di Rodrigo De Paul: secondo il giornalista, il futuro del mediano argentino all'Atletico Madrid sarebbe ancora tutto da decidere.

Ceccarini ha poi concluso il suo editoriale parlando di rinnovi in casa Juventus: quello di Gatti, a detta del giornalista, sarebbe stato già predefinito dalle parti, con il difensore che firmerà un prolungamento che scadrebbe nel prossimo 2028. Discorso simile riguarderebbe Manuel Locatelli, centrocampista d'impostazione in scadenza di contratto nel 2026 e con il quale la società bianconera vorrebbe legarsi come per Gatti fino al 2028.

Juventus, Serena: 'Samardzic sarebbe un'ottima intuizione e darebbe imprevedibilità alla manovra dei bianconeri'

Dell'interessamento della Juventus per Lazar Samardzic ha parlato anche Aldo Serena, ex calciatore che ai microfoni di Tuttosport ha detto: "Sembra che la Juve sia interessata a Samardzic: prenderlo sarebbe un’ottima intuizione, potrebbe dare maggiore imprevedibilità al reparto". Serena, dicendo la sua opinione sul caso scommesse ha poi detto: "Spero non si riveli un fenomeno diffuso e che rimanga circoscritto a questi pochi nomi che sono usciti. Il calcio italiano ha tante difficoltà, soprattutto economiche. Non abbiamo bisogno di altri problemi".