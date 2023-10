Nella conferenza stampa post Roma-Monza, il tecnico dei giallorossi José Mourinho ha parlato della squalifica inferta per doping al Papu Gomez, sottolineando come il calciatore argentino sarebbe stato positivo nel periodo in cui giocò la semifinale di Europa League contro al Juventus.

Nel frattempo lo stesso Gomez, sul proprio account Instagram, ha postato un comunicato ufficiale nel quale ha provato a fare chiarezza sulla vicenda che lo ha colpito.

Mourinho non fa sconti al Papu Gomez: 'Non ci ho giocato nella finale di Europa League ma con la Juve credo fosse positivo'

L'allenatore della Roma José Mourinho ha parlato in conferenza stampa a seguito della vittoria ottenuta in casa con il Monza per 1-0 di quanto sta accadendo intorno al Papu Gomez, calciatore passato alla compagine lombarda da poche settimane ma ora fermo per aver assunto delle sostanze dopanti nella precedente esperienza con il Siviglia.

"Papu Gomez squalificato per doping? Non ricordo di averci giocato contro in finale di Europa League, penso che abbia giocato contro la Juventus con controllo positivo. Quello che gli è successo non è un mio problema, trattare l’argomento mi metterebbe in difficoltà.

Però non voglio prendere quello sciroppo lì altrimenti potrei risultare positivo anche io", così Mourinho tra il serio e il faceto ha voluto rispondere alle provocazioni che lo stesso Gomez aveva lanciato nei confronti del tecnico portoghese solo qualche giorno fa.

Nello specifico, l'argentino, rispondendo a una domanda sulla Roma e sul suo tecnico aveva detto: "Che ricordi ho della squadra di Mourinho?

Uno solo, l’Europa League vinta col Siviglia contro di lui pochi mesi fa".

Papu Gomez sui social conferma la squalifica e si difende: 'Ho sempre rispettato rigorosamente tutti i regolamenti'

Nelle scorse ore lo stesso Papu Gomez ha pubblicato sul proprio account Instagram un comunicato ufficiale dove conferma di aver ricevuto la notifica di sospensione per i prossimi due anni a causa dell'assunzione di doping: "Innanzitutto, confermo che ieri mi è stata notificata la decisione del Comitato Sanzionatorio Antidoping della Commissione Spagnola con la quale è stata decisa la sospensione della mia licenza federale per un periodo di due anni.

Non solo ho sempre rispettato rigorosamente tutti i regolamenti, ma mi sono anche posto come un convinto difensore dello sport pulito e della sportività". Gomez, ribadendo di non aver mai avuto la volontà di trasgredire le regole, ha poi spiegato di aver ingerito erroneamente una piccola dose dello sciroppo di suo figlio minore. Infine, il calciatore del Monza ha concluso il suo comunicato asserendo di aver destinato la vicenda ai suoi legali.