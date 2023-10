La Juventus batte un colpo e si avvicina alla vetta, il Milan in 10 non trova la via della rete. La partita inizia con il Milan che non impegna particolarmente Szczęsny ma che con aggressività domina ai punti, Giroud si gira e il portiere bianconero con la punta delle dita difende il risultato. A fine primo tempo l'episodio che cambia l'inerzia della partita, Kean si allunga palla nello spazio, Thiaw lo ferma da dietro fallosamente. Rosso, Milan in 10 e Juventus che ora inizia a crederci. Il Milan non sfigura, ma ha dei cali notevoli essendo con un giocatore in meno, la Juventus prova a farsi sotto e dopo aver sistemato le marcature difensive annullando Giroud e Leao, ci pensa Locatelli che a 6 anni di differenza segna sull'altra porta e con la maglia bianconera.

Il gol è viziato da una terribile deviazione di Krunic che spiazza Mirante. Il gol sblocca e chiude la partita. Il Milan con una timida reazione affidata al solitario Leao non basta, l'ingresso impalpabile di Romero e Jovic crea maggiori consapevolezze nella Juventus che invece inserisce dalla panchina Chiesa e Vlahovic. Con sei minuti di recupero Mariani fischia la fine delle ostilità e i tre punti vanno ai bianconeri.

Le pagelle di Milan - Juventus

Milan (4-3-3): Mirante 7; Calabria 5,5 (78’ Kjær s.v.), Thiaw 4, Tomori 6, Florenzi 5,5; Musah 6, Adli 6 (59’ Krunić 5), Reijnders 5 (79’ Romero s.v.); Pulisic 5,5 (42’ Kalulu 6), Giroud 5,5 (59’ Jović 5), Leão 5,5. Allenatore: Pioli 5.

Juventus (3-5-2): Szczęsny 7; Gatti 5,5 (78’ Huijsen s.v.), Bremer 6, Rugani 6; Weah 6,5 (84’ Miretti s.v.), McKennie 5,5, Locatelli 7, Rabiot 6, Kostić 5,5 (55’ Cambiaso 6,5); Milik 5,5 (78’ Chiesa s.v.), Kean 6,5 (55’ Vlahović 6).

Allenatore: Allegri 7.

Arbitro: Mariani di Aprilia 5.

I migliori e i peggiori: Milan - Juventus

Il migliore per il Milan: Mirante (salva il risultato sul finale, in campo da titolare per la prima volta a 40 anni suonati e migliore dei suoi).

Il migliore per la Juventus: Locatelli (dopo 6 anni segna lo stesso giorno, con la maglia invertita, gol partita e 3 punti saccoccia e Allegri ringrazia).

Il peggiore per il Milan: Thiaw (prestazione simile al derby, situazione simile al derby, risultato finale uguale al derby: disastroso).

Il peggiore per la Juventus: McKennie (Male da mezz’ala dove non interdice nulla, un po’ più a suo agio da esterno, ma nota negativa per i bianconeri).

Risultato finale: Milan - Juventus 0 - 1

95': Kjær mette palla in area, Bremer anticipa tutti di testa e Mariani fischia la fine

94': Huijsen riceve palla e seve Vlahovic in netta posizione di fuorigioco. Allegri nervoso protesta con i suoi. Ammonito Allegri

93': Chiesa in velocità prova a servire Miretti in taglio, ma Mirante in tuffo lo anticipa con un'uscita bassa

92': Cambiaso corre sulla sinistra, poi si ferma e la palla torna all'indietro con i bianconeri che giocano come se fosse un torello

91': Pestone di Miretti su Musah, Mariani lascia giocare, Cambiaso calcia in porta, Mirante respinge, arriva Vlahovic e Mirante chiude la porta

90':Ci saranno 6 minuti di recupero.

Miretti per Locatelli che cerca McKennie, Florenzi lo anticipa, ma perde palla

89': McKennie riceve palla sulla destra e gestisce il possesso palla, poi crossa in mezzo e Kjær mette palla di testa a lato

88': Leao da sinistra mette la freccia, cross basso, Locatelli controlla e mette in moto il lento giropalla dei bianconeri

87': Tomori non trova Florenzi, la palla finisce in fallo laterale McKennie con tutta calma rimette la palla in campo

86': Angolo battuto da Cambiaso, palla per Rabiot che di testa la calcia alta

85': Azione sporca del Milan e anche della Juventus che alla fine ha la meglio, Vlahovic ci prova dalla distanza e Mirante in tuffo la mette in angolo

84': Sostituzione per la Juventus: Esce Weah ed entra Miretti

83': Romero parte dall'angolo, McKennie anticpa tutti e la palla finisce fuori

82': Weah a terra lontano dall'azione, gioco fermo per assistenza medica per Weah

81': Romero riceve palla a centrocampo, serve Leao a sinistra, cross in mezzo spostato a destra da Musah, Chiesa in copertura con la palla che finisce in calcio d'angolo per il Milan

80': Attacca il Milan da destra con Kjær che guadagna rimessa laterale, e il Milan riparte da sinistra

79': Rabiot commette fallo su Musah nella parte di destra del centrocampo rossonero

78': Doppia sostituzione per il Milan: Escono Calabria e Reijnders ed entrano Romero e Kjær

77': Doppia sostituzione per la Juventus: Escono Gatti e Milik ed entrano Huijsen e Chiesa

76': Attacca Weah dalla destra, cross respinto, Locatelli ci riprova e prende Tomori, palla in fallo laterale

75': Azione elaborata del Milan con Musah, Calabria prova il cross in mezzo, ma la palla è tutta del portiere della Juventus

74': Palla in mezzo di Cambiaso, respinge Kalulu che inavvertitamente serve Gatti dal limite dell'area e la palla finisce di poco sopra la traversa

73': Cambiaso da sinistra, serve Rabiot che prende il fondo e guadagna calcio d'angolo

72': Florenzi batte la punizione, la palla è messa bene in area piccola, ma Leao non ha la posizione giusta e di testa la spara alta

71': Palla filtrante per jovic, respinge Bremer, Florenzi anticipa Locatelli e viene fermato fallosamente.

Ammonito Locatelli

70': Fallo di Gatti su Leao. Ammonito Gatti

69': Juventus che ci prova in maniera insistente, Calabria però spazza via verso Leao

68': Locatelli mette in mezzo la palla, Vlahovic ci arriva prima di tutti, ma Tomori spazza via

67': Leao prova a salire tutto solo, ma perde palla favorendo il palleggio bianconero

66': Florenzi prova il cross dalla trequarti e Szczęsny para in tuffo

65': Weah corre sulla destra, palla per McKennie che calcia altissimo

64': Il Milan ci prova a ridare ritmo alla partita, ma la difesa della Juve non perdona

63': Palla lunga per Leao che viene fermato da Gatti senza fallo

62': Locatelli prova dalla distanza calcia, deviazione di Krunic e palla che finisce sul sacco spiazzando Mirante!

Goool della Juventus! Milan - Juventus 0 - 1

61': Attacca con gran forze la Juventus, ma la difesa del Milan respinge, Jovic viene fermato fallosamente da Locatelli

60': Fallo di Reijnders su Rabiot dopo aver perso palla. Ammonito Reijnders

59': Doppia sostituzione per il Milan: Escono Adli e Giroud ed entrano Krunic e Jovic

58': Milik riceve palla sulla trequarti, prova a mettere in moto Vlahovic che viene controllato da Tomori

57': Musah sporca una palla a centrocampo, flornzi la allunga per Leao che prova le sue sterzate, ma Bremer lo ferma

56': Azione manovrata della Juventus che porta la palla a Weah sulla destra, cors deviato in fallo laterale da Florenzi

55': Doppia sostituzione per la Juventus: Escono Kostic e Kean ed entrano Cambiaso e Vlahovic

54': Florenzi lancia lungo per Leao che viene messo a terra da Gatti con una manata, punizione per il Milan

53': Palla a sinistra da Musah che prova il cross in area, ma colpisce in pieno Mariani

52': Adli sulla destra va via due volte a Weah che poi lo stende.

Ammonito Weah

51': Cross da sinistra di Florenzi, Kostic con le mani ferma la palla ed è punizione per il Milan

50': Giroud riceve un lancio lungo, palla per Leao che supera Gatti, palla in mezzo con Bremer che mette in angolo

49': Calabria prova a salire palla al piede in posizione centrale, ma Milik lo ferma fallosamente

48': Kalulu lancia Musah sulla destra, Kostic mette palla a lato

47': Fallo in attacco di Bremer su Leao a centrocampo, può ripartire il Milan

46': Locatelli ruba palla, serve Kostic, palla in mezzo, respinge Tomori, ma la palla è ancora viva per la Juventus

Secondo tempo: Il Milan con la divisa di casa 2023/2024 attacca dalla nord alla sud

Fine primo tempo: Milan - Juventus 0 - 0

48': Kostic da sinistra crossa in area Bremer allunga, ma Mirante in uscita prende palla e rinvia, la palla finisce fuori, la Juve la rimette in campo e Mariani fischia la fine del primo tempo

47': Ancora Adli che prova a servire Leao, Gatti di forza gli sradica palla e sale, ma viene subito fermato

46': Palla di Adli per Leao che si gira calcia e Rugani di testa si immola a corpo morto

45': Ci saranno tre minuti di recupero,

44': Mirante rinvia, il Milan sembra aver subito il colpo, Calabria si lancia sulla destra, Rugani mette palla in out

43': Rabiot da sinistra controlla bene trova il cross in mezzo con Kean che si infila tra Tomori e Florenzi e la palla finisce a fil di palo!

Grandissima occasione per la Juventus!

42': Sostituzione per il Mila: Esce Pulisic ed entra Kalulu

41': Palla in area di Rabiot respinge Tomori che subisce fallo da parte di Bremer

40': Kostic sul punto di battuta parte il croato, Giroud di testa respinge in fallo laterale

39': Capanello di giocatori e Thiaw che abbandona il campo. Punizione per la Juventus

38': McKennie lancia per Kean che viene steso da Thaiw. Attenzione. Mariani alza il cartellino rosso. Espulso Thiaw

37': McKennie mette palla in mezzo, Milik viene colto in fuorigioco e riparte il Milan

36': Rabiot per Kostic che vede Kean, Tomori temporeggia e Calabria chiude la porta mettendo palla in out

35': Leao da sinistra con un cross a rientrare serve Pulisic che di testa non trova la porta

34': Leao da sinistra prova a sgasare su Gatti, ma non ci riesce, il difensore bianconero però si porta la palla oltre la linea laterale

33': Rabiot riceve palla in area rossonera, il tiro ad incrociare finisce di poco fuori

32': Musah da destra prova il cambio verso Florenzi, ma la palla è troppo forte e permette alla Juventus di ripartire da rimessa laterale

31': Kean palla al piede prova a correre, ma Thiaw, secondo Mariani lo ferma fallosamente

30': Reijnders prova a fare da perno spostando l'azione da sinistra a destra, ma Pulisic non trova varchi

29': McKennie recupera palla e mette in profondità per Kean, Thiaw difende la palla e subisce fallo

28': Leao da centrocampo prova un tracciante basso, Rugani intercetta e spazza via

27': Adli prova l'imbucata, Ruani intuisce e serve Kean nello spazio, Calabria mette a lato

26': Imposta il Milan, la juve lascia giocare ma gli spazi sono molto scarsi

25': Adli ruba palla sulla trequarti, serve Leao che da sinistra prova un cross controtempo e la palla fnisce sul fondo

24': Giro palla con i difensori centrali, ci prova Reijnders a dare ritmo, ma perde palla

23': Punizione per la Juventus, parte Milik che colpisce la barriera, sul secondo tentativo Kostic non trova la porta di poco

22': Respinge la difesa del Milan, Pulisic prova a correre in contropiede, ma Mariani fischia fallo di mano, l'americano è imbufalito

21': Ancora Juventus con Weah da destra, la palla finisce oltre la linea di fondo: angolo

20': Leao riceve palla da Reijnders attacca, ma il suo cross è lento e respinto da Gatti, la palla schizza veloce verso Kean che si smarca di Tomori, ma ci pensa Calabria a chiudere la diagonale

19': Kean si accascia a terra e Mariani ferma il gioco

18': Belle triangolazioni veloci del Milan, ma è ancora più bravo Rabiot ad anticipare Reijnders

17': Leao riceve palla a centrocampo, spalle alla porta subisce fallo da parte di Gatti

16': Rimessa laterale insidiosa in area, Giroud commette fallo su Gatti

15': Calcio d'angolo per il Milan, la palla giorvaga in area bianconera, ma Kean la spazza via, ci riprova Calabria a mettere palla in area, Bremer spazza via

14': Cure mediche per Rabiot in corso, ma sembra che il francese possa rientrare in campo

13': Leao corre sulla sinistra nonostante il raddoppio riesce a servire Giroud che si giraSzczęsny respinge in angolo!

Grande azione!

12': Attacca la Juventus, con Rabiot a terra, Kostic prova a servire Milik, ma Adli lo anticipa e parte il contropiede del Milan

11': Kostic anticipa tutti e serve Kean a centrocampo, Thiaw lo ferma fallosamente.

10': Ci prova Calabria, tentativo goffo, palla a Pulisic che crossa in mezzo, respinge Bremer che allontana fino a Mirante

9': Imposta con Florenzi il Milan che serve Leao, cambio lato e palla che torna indietro

8': Calabria ccon Pulisisc da sinistra guadagnano calcio d'angolo sprecato che porta al contropiede con Kostic, ma Calabria è bravo a guadagnare rimessa laterale

7': Leao recupera palla e serve Florenzi, palla di nuovo al portoghese che perde palla, ma Weah si porta la palla oltre la linea laterale

6': Musah anticpa McKennie e serve Calabria, disimpegno intercettato da Rabiot, palla a Weah che calciando addosso a McKennie vede il suo tentativo finire a fondo campo

5': Ci prova Reijnders dalla distanza ma la palla finisce di poco sul fondo

4': Florenzi da sinistra serve Calabria sulla destra, lancio lungo per Giroud che sponda per Reijnders, palla sporca, Tomori commette fallo su Gatti

3': Prima avanzata di Leao che porta a calcio d'angolo per il Milan, Giroud sulla respinta calcia in porta e la palla viene nuovamente deviata in angolo

2': Perde palla Calabria favorendo l'avanzata di Rabiot, ma è Adli a recuperar palla per il Milan

1': Attacca da destra la -juventus con McKennie e Weah guadagnando rimessa laterale che poi finisce da Mirante

Fischio d'inizio: Kean attende il fischio e la Juventus attacca dalla nord alla sud con la divisa bianconera con inserti gialli, pantalocini e calzettoni bianchi

Ore 20:44 - Terminano le foto di rito, il fischio d'inizio è questione di secondi

Ore 20:43 - Cerimonia della Lega Serie A e saluti tra i protagonisti

Ore 20:41 - Scendono in campo le due squadre guidate dall'arbitro Maurizio Mariani

Ore 20:30 - Il prato di San Siro è completamente vuoto in attesa del fischio d'inizio di Milan - Juventus

Ore 20:15 - Sono in corso gli esercizi pre partita con i giocatori titolari che stanno accelerando i ritmi di riscaldamento

Ore 19:45: Sono state presentate le distinte ufficiali di Milan e Juventus

Milan - Juventus le formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão.

In panchina: Bartoccioni, Nava; Jiménez, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Krunić, Pobega, Romero; Jović, Okafor, Traorè. Allenatore: Pioli.

Juventus (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostić; Milik, Kean.

In panchina: Perin, Pinsoglio; Cambiaso, Huijsen; Iling-Junior, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge; Chiesa, Vlahović, Yildiz. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Archiviata la sosta per far giocare le nazionali, ma condita con molto gossip extra calcistico ritorna il calcio giocato con la super classica Milan contro Juventus.

A San Siro sotto la direzione dell'arbitro Maurizio Mariani della sezione CAN di Roma si scontreranno due avversarie storiche, due big con grandi ambizioni. Il Milan di Stefano Pioli dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez e soprattutto Mike Maignan. Alla lista degli indisponibili si aggiungono Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek, Davide Bartesaghi e Marco Sportiello oltre ai lungo degenti Ismael Bennacer e Mattia Caldara. Con Maignan squalificato e Sportiello infortunato, il turno di difendere la porta dei rossoneri tocca ad Antonio Mirante. Il quarantenne portiere rossonero verrà impiegato per la prima volta da titolare da quando è sotto contratto con la squadra allenata da Stefano Pioli, il web ha ironizzato per un possibile impiego di Olivier Giroud come successo nei minuti finali della vittoria del Milan a Marassi contro il Genoa.

Assenze pesanti per i rossoneri che però ritrovano tra gli arruorabili Pierre Kalulu e Rade Krunic. In attacco Noah Okafor dovrebbe partire dalla panchina lasciando spazio ai titolarissimi Olivier Giroud, Rafael Leao e Christian Pulisic. In difesa la coppia Malik Thiaw e Fikayo Tomori dovrebbero vedere Davide Calabria e Alessandro Florenzi ai lati, probabile un inversione tra i due durante la gara. Il Milan inizia un tour de force che prevede nei primi 7 giorni Juventu, Paris Saint Germain e la trasferta di Napoli. 3 partite che potranno misurare le ambizioni di Pioli e compagni.

Massimiliano Allegri prova a ridisegnare la squadra con una grande emergenza in difesa dove l'assenza del capitano Danilo farà cambiare le idee al tecnico che non ha ancora svelato cosa farà uscire dal cilindro. A centrocampo dovrebbe giocare a destra Weah con Filip Kostic e Cambiaso che si giocano una maglia da titolari sulla sinistra. Allegri ritrova tra i convocati Federico Chiesa e Dusan Vlahovic non ancora al meglio. Il primo potrebbe partire titolare, il secondo dovrebbe accomodarsi in panchina, spazio ad Arkadius Milik o a Moise Kean. Una partita dove brillano maggiormente le assenze rispetto alle presenze.

Milan: i convocati di Stefano Pioli per sfidare i bianconeri

Portieri: Mirante, Nava, Bartoccioni.

Difensori: Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Jimenez.

Centrocampisti: Musah, Adli, Reijnders, Pobega, Krunic.

Attaccanti: Pulisic, Giroud, Leao, Okafor, Jovic, Luka Romero.

Juventus: la lista dei giocatori a disposizione di Max Allegri per la sfida contro il Milan

Portieri: Perin, Pinsoglio, Szczesny.

Difensori: Bremer, Cambiaso, Gatti, Huijsen, Rugani

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Rabiot, Weah

Attaccanti: Chiesa, Kean, Iling-Junior, Milik, Vlahovic, Yildiz.

Milan - Juventus le quote e il pronostico della gara

Il Milan viaggia con il favore del pronostico, la vittoria a 2,10 sembrerebbe abbandonare ogni dubbio da parte dei bookmakers che vedono gli ospiti bianconeri in ritardo a 3,75 ed il pareggio tra le due compagini a 3,35. Vicinissime le quote GOL/NOGOL la prima a 1,80 e la seconda a 1,90. Gli over sembrano alti rispetto al solito con l'over 2,5 a 2,05 e l'over 3,5 a 3,75. Il risultato esatto con la quota più bassa è l'1-1 a 6,50 seguito dall'1-0 a 7 e dal 2-1 a 9,25. Il primo marcatore dell'incontro, secondo le case scommesse potrebbe essere Olivier Giroud a 6 seguito, a pari quota da Rafael Leao e da Dusan Vlahovic a 6,5. Il primo gol in maglia rossonera di Tijuani Reijnders è quotato 16.