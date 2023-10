La Juventus sarebbe pronta a valutare l'acquisto di Lazar Samardzic nel mercato di gennaio. Il centrocampista classe 2002, attualmente in forza all'Udinese, è stato protagonista di un inizio di stagione importante, con due gol segnati in Serie A con i friulani. Secondo alcune indiscrezioni, la società piemontese potrebbe investire quattro milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto del cartellino, che potrebbe diventare obbligo in base al verificarsi di determinate condizioni.

Lazar Samardzic potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe fare un'offerta per Lazar Samardzic a gennaio in prestito oneroso (per quattro milioni) con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni, una delle quali dovrebbe essere la qualificazione della società bianconera alla Champions League. La cifra del riscatto sarebbe di 19 milioni, portando complessivamente l'operazione ad avere un costo di circa 23 milioni.

Il classe 2002 Lazar Samardzic, sebbene sia di nazionalità serba, è nato a Berlino e ha trascorso gran parte della sua giovinezza nel settore giovanile dell'Hertha Berlino, dove ha segnato 40 gol e fornito 14 assist in 40 presenze complessive con l'Under 17.

Il suo esordio in prima squadra è avvenuto all'età di 18 anni, il 22 maggio 2020.

Nell'estate del 2020, Samardzic è stato poi ceduto al Lipsia, dove però ha faticato ad affermarsi: durante la sua stagione col Red Bull infatti ha accumulato solo 9 presenze (realizzando un assist).

L'Udinese ha quindi voluto investire sul di lui e ad agosto 2021 ha acquistato il suo cartellino per tre milioni di euro, inserendo nel contratto una percentuale sulla futura rivendita da versare alla società tedesca.

Tuttavia, in soli due anni, il suo valore di mercato è aumentato in modo significativo, quasi decuplicandosi rispetto all'importo iniziale, anche grazie al fatto che negli scorsi mesi è entrato a far parte della Nazionale della Serbia.

La Juventus starebbe valutando anche altri centrocampisti a gennaio e il preferito sarebbe Khephren Thuram del Nizza, valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese. In alternativa piace anche Habib Diarra, giocatore dello Strasburgo, già valutato dalla società bianconera nel Calciomercato estivo.