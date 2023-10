Il Crotone è pronto a scendere in campo nell'undicesima giornata di Serie C: allo stadio comunale Ezio Scida arriverà il Messina, squadra reduce da una sconfitta casalinga contro il Brindisi (0-1). Per il Crotone si tratterà di un match di grandi importanza: sono in palio tre punti fondamentali per continuare a scalare la classifica. Intanto l'allenatore del Crotone Lamberto Zauli ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia, mettendo in guardia sulla difficoltà della partita.

Crotone, obiettivo tre punti

Nella terza gara nell'arco di una settimana il Crotone è chiamato a fare bottino ancora pieno tra le mura amiche, in modo da dare seguito alle ultime due vittorie.

Mister Zauli ha spiegato: "Quando si gioca contro squadre ferite serve una grande partita. Il campionato è diventato di alto livello, tutte le squadre hanno i mezzi e la voglia di vincere. La squadra deve sapere stare in campo sia nei momenti favorevoli che in quelli sfavorevoli. Dovremo fare una delle nostre migliori partire, davanti a noi abbiamo la possibilità di conseguire un filotto di risultati importante".

Poi Zauli ha aggiunto: "La difesa? Per ogni squadra è fondamentale non prendere gol. Non bisogna prendere gol per mostrare una reazione, si deve lavorare per non prenderli e possibilmente per riuscire a realizzarne come stiamo facendo in tutte le partite".

Quattro assenze per la squadra calabrese

Nella gara contro i peloritani il Crotone continuerà a dover fare a meno del centrocampista Andrea D'Errico che farà ritorno nel nuovo anno. Non saranno ancora a disposizione neppure il portiere Francesco D'Alterio e il centrocampista brasiliano Vinicius. Per il difensore Federico Papini il rientro è invece fissato per la prossima gara in modo da recuperare a pieno dall'infortunio.

Il tecnico rossoblù dovrebbe confermare il modulo delle ultime due giornate, il 3-5-2 con la possibilità di rivedere in difesa Gigliotti, mentre potrebbe giungere una conferma per Crialese.

C'è poi all'orizzonte la gara contro il Latina

Dopo la gara contro il Messina, poi il Crotone tornerà in campo nel prossimo weekend per affrontare il Latina, in una sfida di alta di classifica in programma al "Francioni" con in palio punti importanti per avvicinarsi alla vetta.

L'attenzione del Crotone sarà inoltre rivolta al debutto stagionale in Coppa Italia di Serie C. Il Crotone affronterà mercoledì 8 novembre (ore 14) allo Stadio Comunale Ezio Scida il Brindisi, in gara secca.