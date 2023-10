La Juventus, oggi 28 ottobre, tornerà in campo per affrontare l’Hellas Verona. Per questa partita Massimiliano Allegri ha ancora alcuni dubbi di formazione che ha provato a risolvere solo dopo la rifinitura mattutina. Infatti, in difesa e in mezzo al campo le alternative sono poche viste le assenze di Danilo, Alex Sandro, Mattia De Sciglio, Nicolò Fagioli e Paul Pogba. I ruoli dove, invece, Massimiliano Allegri ha maggiore abbondanza sono la corsia di sinistra e l’attacco. Sulla fascia mancina il dubbio riguarda Andrea Cambiaso e Filip Kostic, ma la Juventus ha anche l’opzione Iling-Junior anche se fino ad ora ha trovato meno spazio.

In avanti, invece, il nodo da sciogliere riguarda il partner offensivo di Dusan Vlahovic. Al momento il favorito per affiancarlo sembra Moise Kean che è favorito su Federico Chiesa.

I dubbi di Allegri

In queste ore, Massimiliano Allegri si sta prendendo il tempo necessario per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico livornese ha sfruttato l‘ultima rifinitura per poter fare le ultime prove tattiche. Ma i rebus di formazione Allegri li risolverà definitivamente solo nella riunione tecnica pre gara. In questa occasione l’allenatore comunicherà le sue scelte ai suoi ragazzi. Per il momento Andrea Cambiaso sembra favorito per giocare sulla corsia di sinistra. Il numero 27 juventino a San Siro è entrato in campo molto bene e ha messo in difficoltà la retroguardia del Milan.

Per questo motivo, Andrea Cambiaso è favorito su Filip Kostic che contro i rossoneri è apparso meno pimpante del solito. Ma non è da escludere che poi alla fine il serbo possa spuntarla sul numero 27 juventino visto che il ballottaggio è davvero serrato. Il dubbio più grande, però, riguarda l’attacco. Infatti, Federico Chiesa ha smaltito i problemi fisici e in settimana ha regolarmente lavorato con i compagni.

Il numero 7 juventino, però, è reduce da un periodo di stop e per questo motivo, Massimiliano Allegri starebbe pensando di inserirlo in modo graduale. A San Siro, Chiesa è entrato nei minuti finali e contro il Verona potrebbe aumentare il minutaggio entrando ancora dalla panchina. Per questo motivo, per il momento il favorito per giocare al fianco di Dusan Vlahovic è Moise Kean.

Nessun cambio in difesa

Per quanto riguarda il resto della formazione della Juventus non ci saranno novità. In difesa toccherà ancora a Federico Gatti, Gleison Bremer e Daniele Rugani. Danilo e Alex Sandro sono ancora fermi ai box. Il Capitano della Juventus ha messo nel mirino la gara del 5 novembre contro la Fiorentina. Mentre per il numero 12 juventino ci vorrà ancora qualche tempo per rivederlo in campo visto che ha riportato a metà settembre una lesione di medio grado. A centrocampo, invece, Massimiliano Allegri si affiderà a Weston McKennie, Manuel Locatelli d Adrien Rabiot. Mentre sulla corsia di destra sarà confermato Timothy Weah.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesn; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Kean.