Il mercato invernale si profila come un periodo di intensa attività per le squadre di calcio italiane, con Inter e Milan pronte ad affrontarsi in un possibile derby di mercato: secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe considerando l'opzione di aggiungere un altro attaccante alla sua rosa già a gennaio, dopo l'esperienza deludente di Luka Jovic ed il nome caldo sarebbe quello di Taremi.

Il giocatore iraniano però piacerebbe anche ai nerazzurri, che sembrerebbero avvantaggiati nella trattativa, con i contatti con il bomber del Porto già avviati per un possibile colpo a gennaio o, più probabilmente, in estate; lo stesso club portoghese però sarebbe restio a lasciar partire l'attaccante già in inverno, lasciando invece più possibilità per un trasferimento estivo, quando si libererà a parametro zero.

L'idea dell'Inter per l'attacco del futuro: Mehdi Taremi dal Porto

Il giocatore del Porto andrà in scadenza di contratto nel giugno 2024 e la società portoghese vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine del contratto; però nel prossimo mercato invernale diverse squadre potrebbero tentare un assalto al bomber iraniano, ed il club potrebbe cederlo per monetizzare qualcosa dal suo cartellino.

Tra le squadre interessate ci sarebbe anche l'Inter, che però preferirebbe probabilmente aspettare l'estate, ma non è impossibile un colpo a sorpresa nel prossimo mercato invernale, con il parco attaccanti nerazzurro sempre al limite, tra infortunati e difficoltà realizzative delle seconde linee.

Piero Ausilio avrebbe già avviato i contatti con l'agente del giocatore, che secondo alcune fonti avrebbe persino già scelto i nerazzurri come futura destinazione.

Il vice commissario tecnico della nazionale iraniana, Rahman Rezaei, ha dichiarato: "Taremi mi ha detto che vuole l'Inter a gennaio." Queste parole potrebbero indicare un chiaro indizio sulle intenzioni del giocatore.

La notizia avrebbe pertanto spinto l'Inter a intensificare i contatti con l'entourage di Taremi, cercando di avviare una trattativa anticipata per evitare la concorrenza di club stranieri interessati al giocatore.

Anche il Milan sull'attaccante del Porto

Nell'ultimo periodo anche il Milan sembrerebbe tornato alla carica per il bomber iraniano, date le enormi difficoltà produttive in zona gol, manifestate soprattutto nelle gare di Champions League; Taremi potrebbe colmare quella lacuna, ed il suo arrivo già a gennaio sembrerebbe tuttaltro che impossibile, con la dirigenza rossonera che potrebbe regalare a Stefano Pioli il bomber di razza desiderato già nella scorsa estate, quando la trattativa saltò per le commissioni richieste dagli agenti del giocatore.