Il Crotone torna alla vittoria e lo fa con una prova convincente. Gli squali superano elin rimonta il Picerno per 2-1 grazie alle reti di Guillaume Gigliotti e Guido Gomez, dopo la rete ospite di Murano, e salgono a 10 punti in classifica del girone C di Serie C.

Il successo è una boccata di ossigeno per il tecnico Lamberto Zauli, ampiamente criticato dai tifosi in settimana, ma che ora si ritrova a soli quattro punti dal vertice della classifica. A fine incontro è stato lo stesso allenatore rossoblù ad analizzare la prova della sua squadra.

Zauli soddisfatto

C'è soddisfazione nelle parole di mister Lamberto Zauli dopo che il suo Crotone è stato in grado di ribaltare il risultato contro il Picerno, queste le sue parole: "Questa è una vittoria pesante, era una gara sentita. Le prime della classe non sono lontanissime, la squadra ha voluto questa vittoria a tutti i costi. Alla prima occasione abbiamo subito gol, la squadra ha mantenuto equilibrio, le azioni da palla inattiva ci hanno premiato. Siamo ancora nella fase iniziale del torneo, era una vittoria da ottenere contro una squadra allenata bene come il Picerno. Hanno un ambiente sereno, sono bravi e organizzati quindi questa è una vittoria importante, un successo che pesa".

Per il Crotone si tratta del secondo successo consecutivo in casa dopo quello (1-0) ottenuto contro il Sorrento.

Crotone, tre punti per respirare

Con la vittoria ottenuta contro il Picerno, ora il Crotone sale a quota 10 punti in graduatoria, a ridosso delle prime della classe. Sono tre punti che rilanciano morale e ambizioni degli squali.

Uno dei dati che emerge dalle prime sette giornate è che il Crotone abbia affrontato praticamente tutte formazioni situate in zona playoff, con la sola eccezione del Sorrento, posizionata invece nei piani bassi della graduatoria.

Per i calabresi ora testa al Taranto

L'ottava giornata di campionato vedrà il Crotone affrontare in trasferta il Taranto di mister Ezio Capuano. Lo scorso anno i pugliesi sono riusciti a mettere in difficoltà il Crotone nel doppio confronto di campionato. Nella gara d'andata dello Stadio Erasmo Iacovone il punteggio era stato 2-2, mentre nel match di ritorno dello Stadio Comunale Ezio Scida gli squali erano riusciti a vincere per 1-0, in occasione della ricorrenza del centenario del club.

Il match tra due squadre è in programma domenica 15 ottobre alle ore 16:15, la gara sarà visibile su Sky e Now TV.