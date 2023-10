Inter e Juventus potrebbero concretizzare delle operazioni molto importanti in chiave mercato nei prossimi mesi.

I nerazzurri sono da tempo interessati dalle voci che riguarderebbero una possibile cessione delle quote di maggioranza da parte degli Zhang a Investcorp. Il fondo asiatico potrebbe così rilevare la squadra allenata ora da Simone Inzaghi e secondo le ultimissime potrebbe addirittura riportare in panchina Josè Mourinho. Nell'Inter del futuro potrebbe non esserci invece Nicolò Barella, sempre nel mirino del Manchester United. Sempre i Red Devils sonderebbero anche Federico Chiesa della Juventus, che nelle scorse ore avrebbe a sua volta mostrato un certo interesse per Jadon Sanchez, fuori rosa e fuori dal progetto di Ten Hag.

Il progetto dell'Inter del 2024 tra società e cessioni

L'Inter potrebbe cambiare volto societario con il fondo Investcorp che sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 1,3 miliardi di euro per rilevare le quote di maggioranza degli Zhang. Il progetto del 2024 potrebbe prevedere il ritorno di Josè Mourinho alla Pinetina con l'allenatore portoghese che nelle ultime ore sembrerebbe non essere più così saldo sulla panchina della Roma.

Per quanto concerne il mercato, invece, Manchester United e club arabi sarebbero sulle tracce di Nicolò Barella. Il centrocampista cagliaritano è un punto fermo della formazione di Inzaghi e avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro, cifra che i club interessati potrebbero soddisfare aggiungendo anche un corposo stipendio per il giocatore.

In caso di offerte allettanti, l'Inter potrebbe sedersi a tavolino proprio per mettere a segno l'ennesima plusvalenza. L'erede sarebbe già in casa in quanto, a giugno, è stato ingaggiato Davide Frattesi, simile all'ex Cagliari per caratteristiche tecniche.

Le strategie per una nuova Juventus

Il Manchester United avrebbe puntato i fari su Federico Chiesa.

Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro e sarebbe ritenuto molto congeniale al progetto dei Red Devils. A gennaio potrebbe essere formalizzata anche una richiesta e Massimiliano Allegri potrebbe dare il suo consenso.

Nelle ultime ore inoltre ci sarebbe stata un'indiscrezione che avrebbe avvicinato il nome di Jadon Sancho alla squadra piemontese.

L'inglese è fuori rosa per le accuse degli scorsi mesi e potrebbe liberarsi già a gennaio. I bianconeri potrebbero decidere di prelevarlo in prestito con diritto di riscatto ma il Manchester United dovrebbe pagare parte dell'oneroso ingaggio che percepisce. Sulle tracce del calciatore ci sarebbe però anche il Borussia Dortmund, club che lo ha venduto in Premier League dopo stagioni molto convincenti. Sancho può giocare da esterno ma anche da seconda punta.