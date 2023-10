Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il malcontento palesato da Matthijs de Ligt al Bayern Monaco avrebbe attratto le attenzioni di diversi club tra cui ci sarebbe anche la Juventus.

Inoltre il club bianconero, secondo l'esperto di Calciomercato Marco Conterio, potrebbe tornare su Domenico Berardi a gennaio solo qualora riuscisse a rescindere con Paul Pogba.

Juve, de Ligt fatica a trovare spazio nel Bayern Monaco: i bianconeri sognerebbero un suo ritorno

I rapporti tesi tra Matthijs de Ligt e il neo tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel non tenderebbero a distendersi e i soli 127 minuti di gioco collezionati dall'olandese finora in stagione ne sarebbero una riprova.

De Ligt, dopo aver rilasciato alla stampa tedesca una serie di dichiarazioni contro le scelte attuate dal tecnico ex Chelsea, starebbe dunque pensando a un futuro lontano dalla Germania: la Juventus, che avrebbe già in mente di puntellare nella prossima estate il reparto arretrato con un nuovo innesto, seguirebbe da lontano gli sviluppi della situazione. La trattativa per un eventuale ritorno di de Ligt in bianconero però apparirebbe quanto meno complicata dal punto di vista economico, non solo perché il Bayern valuterebbe il difensore una cifra simile a quella spesa nel 2022, vale a dire 70 milioni di euro ma anche perchè il giocatore percepisce uno stipendio netto da 16 milioni di euro, una somma proibitiva per le casse del club bianconero.

Anche per questo il ds Cristiano Giuntoli starebbe seguendo altri nomi per la difesa come ad esempio quello di Giorgio Scalvini: lo stopper dell'Atalanta rispetto a de Ligt rappresenterebbe un profilo certamente più economico, in quanto la sua valutazione attualmente si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Il piano del club bianconero sarebbe dunque quello di vendere un paio di elementi attualmente in rosa, come Kostic o Soulé, e girare interamente i soldi ricavati per l'acquisto a titolo definitivo di Scalvini.

Juventus, Berardi potrebbe tornare di moda a gennaio, Conterio: 'Piace ma devono risolvere il caso Pogba'

La Juventus vorrebbe intanto acquisire anche un attaccante già dalla sessione di riparazione invernale e il nome che starebbe tornando di moda è quello di Domenico Berardi del Sassuolo.

Secondo l'esperto di mercato Marco Conterio, la Juve potrebbe acquisire l'esterno classe '94 solo a una condizione: "Berardi a gennaio possibile?

È un nome che la Juventus vorrebbe, ci ha provato in estate e sicuramente lo vuole ancora. Ma c'è un problema economico perché pesano +115 milioni in negativo sul bilancio e bisogna capire la decisione su Pogba. Perché se la Juventus chiude con Pogba quei soldi potrebbero essere reinvestiti".