Nelle scorse ore il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della Juventus a Sportitaliamercato spronando il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli nel prendere un allenatore più performante, secondo lui, rispetto a Massimiliano Allegri. L'ex calciatore Massimo Mauro a Pressing ha invece analizzato alcune scelte tecniche del manager toscano, soffermandosi sulla sua decisione di schierare Weston McKennie sulle fasce. Infine, l'ex calciatore Stefano Mauri ha invece elogiato Allegri, evidenziando come il livornese non abbia a disposizione elementi abili nel saltare l'avversario.

Juventus, Bucchioni attacca Allegri: 'Spero che un giorno o l'altro Giuntoli prenda un allenatore vero'

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni è stato ospite ai microfoni della trasmissione televisiva Sportitaliamercato e parlando della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri ha detto: "Allegri riuscirà a tenere insieme il gruppo, provando a entrare nelle quattro. Spero che un giorno o l'altro Giuntoli prenda un allenatore vero. Guardate Soulé e Barrenechea come giocano a Frosinone. La Juve, senza campioni, avrebbe bisogno di un gioco". Bucchioni, parlando poi del duo offensivo che compone l'attacco della Juventus, vale a dire Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ha detto: "Vlahovic e Chiesa?

Ambientati nel non gioco. Quando non c'è il serbo non si riesce più ad attaccare. E' un calcio senza futuro".

Juventus, Mauro: 'Allegri ha difficoltà tattiche come quella di McKennie, non capisco perché continua a farlo giocare esterno'

Anche Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha parlato a Pressing del club bianconero e del suo tecnico Massimiliano Allegri: "Fa difficoltà ad attaccare in massa e penso che ci siano degli equivoci tattici che non consentono questo ed uno per esempio è McKennie.

Onestamente non riesco a capire, forse Allegri pensa che non può giocare mezzala però lì è difficile da capire e non c'è sfogo perché il dribbling non è nelle sue corde poi davanti con Kean e Chiesa solamente ha fatto difficoltà". Mauro, restando in tema Juventus, ha poi sottolineato come il club bianconero in quanto grande squadra non debba soffrire tra le mura amiche contro un'avversaria più debole come il Lecce e giocare bene solamente nello scontro con la Lazio.

Juventus, Mauri: 'Allegri è un buonissimo allenatore ma in rosa non ha calciatori che saltano l'uomo'

Infine, l'ex calciatore Stefano Mauri ha detto la sua opinione ai microfoni di TV Play sulla Juventus e sul suo tecnico Massimiliano Allegri: "Allegri è un buonissimo allenatore, furbo e concreto. Conosce i problemi e per questo difende più basso e punta a non prendere gol: poi in avanti basta la giocata di un singolo per vincere le gare. Sta vincendo di corto muso". Mauri, sul momento complicato della Juve ha poi detto: "La Juve sta facendo fatica, in rosa hanno pochi giocatori che saltano l’uomo. Dall’altro lato subiscono pochi gol".