Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina ha risposto alle critiche rivolte alla sua gestione negli ultimi cinque anni, in particolare in merito al caso scommesse, durante un'intervista all'uscita della Giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Gravina ha difeso il suo lavoro sottolineando i risultati ottenuti dal calcio italiano in questo periodo, parlando di efficenza anche rispetto alle altre gestioni Figc. Il dirigente ha poi parlato delle difficoltà del calcio italiano che rispecchiano i problemi dell'Italia, aggiungendo come le riforme dal 2012 sono state presentate solamente da lui.

Il presidente Gravina ha parlato della sua gestione Figc negli ultimi cinque anni

Gravina ha dichiarato: “In questi ultimi cinque anni questa federazione è stata la più efficiente da quando esiste la Figc, senza offendere i predecessor”'. Parole importanti quelle del presidente della Figc, che ritiene le critiche, specialmente quelle provenienti dalla politica nazionale, non tengono conto dei successi ottenuti nella sua gestione. Ha evidenziato alcuni dei traguardi raggiunti dalle squadre nazionali italiane nelle competizioni degli ultimi anni, come la vittoria dell'Europeo, il campionato d'Europa Under 19, il secondo posto al Mondiale Under 20, il titolo europeo nel beach soccer, il terzo posto alla Nations League e l'assegnazione dell'organizzazione di Euro 2032.

Ha anche menzionato il periodo di imbattibilità con 37 partite utili consecutive.

Il dirigente della Figc ha parlato anche delle riforme promosse nella sua gestione

Il presidente della FIGC Gravina ha risposto alle critiche riguardo alla mancanza di risultati sottolineando la progettualità e l'impegno della federazione nei progetti sociali e nelle scuole.

Ha sottolineato che la FIGC è l'unica a possedere una divisione paralimpica e sperimentale. Gravina ha anche affrontato il tema delle riforme all'interno della FIGC e ha sottolineato che è stato il primo a presentare progetti di riforma. Ha notato che la clausola dell'intesa con le componenti è parte del loro statuto federale, e finché non sarà rimossa, le riforme saranno difficili da attuare.

Ha invitato coloro che invocano riforme a considerare l'esigenza di modificare lo status quo.

Parole quelle di Gravina che hanno trovato il commento di diversi utenti. Ad esempio su il bianconero.com un tifoso della Juventus ha scritto: 'Perché non specifica per cosa è stata la più efficiente?? Forse per la punizione inflitti a solamente alla Juve?'. Un altro utente ha scritto: 'Di sicuro la più efficiente per le figuracce per la mancata partecipazione della nazionale italiana al mondiale nel 2018 e nel 2022'.