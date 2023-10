Nel recente Calciomercato estivo la Juventus ha provato ad acquistare Domenico Berardi ma la valutazione di mercato non ha agevolato il suo approdo a Torino. Difficile che il Sassuolo diminuisca le richieste, per questo la società bianconera sta valutando altri giocatori per migliorare la qualità offensiva. Uno di questi sarebbe Jonathan Ikoné, centrocampista francese di 25 anni che in questa stagione è considerato un'alternativa ai titolari dal tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano.

Ciò è dimostrato dalle presenze del giocatore: appena tre match disputati nel campionato italiano, fra l'altro entrando dalla panchina, due partite invece in Conference League.

Sarebbe evidentemente un investimento vantaggioso dal punto di vista economico per la società bianconera considerando anche che costa 15 milioni di euro, meno rispetto agli attuali 25-30 milioni di euro della valutazione di mercato di Domenico Berardi.

Ikoné nel mirino della Juventus per gennaio

Il francese in questo inizio di stagione sta giocando da riserva, con Vincenzo Italiano che spesso gli preferisce altri giocatori. Per questa ragione potrebbe valutare una partenza nel prossimo mercato di gennaio. Arrivato nel calciomercato estivo del 2022 dal Lille per 14 milioni di euro, il francese non ha inciso come ci aspettava, per questo la società toscana potrebbe valutare una sua cessione, lasciandolo partire ad un prezzo molto vicino a quello sborsato per acquistarlo dal Lille un paio di stagioni fa.

Il mercato della Juventus: si cercano almeno due centrocampisti

Non solo Ikoné. La Juventus valuta rinforzi anche a centrocampo considerando le squalifiche di Pogba e Fagioli. Potrebbero essere almeno due gli acquisti nel settore. Si era parlato di Joseph Nonge promosso in prima squadra, ma è un giocatore importante per la Juventus Next Gen e nella seconda parte di stagione il tecnico Massimo Brambilla vorrebbe averlo disponibile, anche perché le ambizioni della squadra bianconera sono quelle di raggiungere almeno i Play Off in Serie C.

Quindi si valutano altri profili. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera e che piace ad Allegri sarebbe Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025.

L'altro nome seguito dalla società bianconera sarebbe quello di Habib Diarra dello Strasburgo, già valutato nel recente calciomercato estivo. Si valutano anche parametri zero per giugno. Piacerebbero i terzini destri Lucas Vazquez del Real Madrid e Sergi Roberto del Barcellona.