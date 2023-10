Sabato 21 ottobre alle ore 15 si giocherà Hellas Verona-Napoli, match valido per il 9° turno di Serie A 23/24. Gli scaligeri avranno buone chance di recuperare Hien in difesa, sebbene il giocatore svedese sarà in ballottaggio col compagno di reparto Coppola, mentre come unica punta Baroni potrebbe schierare Bonazzoli dal primo minuto. Garcia, complici gli infortuni di Osimhen e Anguissa, posizionerà presumibilmente Simeone al centro del tridente [VIDEO], mentre a centrocampo Raspadori e Cajuste dovrebbero essere in lizza per una maglia.

Statistiche: l'ultima vittoria dell'Hellas Verona contro il Napoli nel massimo campionato italiano risale 24 gennaio 2021, quando i mastini si imposero tra le mura amiche col risultato di 3-1.

Verona, ballottaggio Suslov-Saponara sulla trequarti campo

Mister Baroni e il suo Hellas Verona si trovano al momento al 16° posto con 8 punti ottenuti a +4 dalla zona retrocessione. Per tentare d'impensierire i Campioni d'Italia, il tecnico gialloblu potrebbe puntare sul 3-4-2-1, con Montipò a difesa dei pali. Terzetto arretrato che, oltre alle probabili presenze dal primo minuto di Amione e Magnani, vedrà probabilmente Hien e Coppola sfidarsi per una maglia da titolare, col difensore classe '99 ex Djurgården che pare avanti nelle gerarchie. Cerniera di centrocampo che, invece, potrebbe essere composta da Folorunsho e Duda in mezzo al reparto, con Lazovic e Terracciano a ricoprire il ruolo di esterni.

Come trequartisti della compagine gialloblu, inoltre, dovrebbero esserci Ngonge e uno tra Suslov e Saponara, sfida per una maglia che potrebbe vedere il giocatore slovacco spuntarla. Il vertice offensivo sarà probabilmente Bonazzoli, mentre Djuric sarà pronto a subentrare qualora fosse necessario.

Napoli, Simeone al posto di Osimhen

Rudi Garcia e il suo Napoli dovranno fare a meno degli acciaccati Anguissa e Osimhen, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Gollini e Juan Jesus. Per centrare il quinto risultato utile consecutivo in trasferta, il tecnico partenopeo potrebbe schierare il 4-3-3, con Meret come estremo difensore.

Natan e il recuperato Rrahmani dovrebbero occupare la linea difensiva centrale, nel frattempo Di Lorenzo agirà come terzino destro e Mario Rui andrà a piazzarsi a sinistra del pacchetto arretrato. Lobotka, Zielinski e uno tra Cajuste e Raspadori, invece, comporranno probabilmente il centrocampo, col calciatore svedese che sembra avere più chance di essere tra i titolari rispetto all'ex Sassuolo. La triade d'attacco del Napoli sarà formata, con buona probabilità, da Simeone al centro con Kvaratskhelia a sinistra e Politano a destra.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Napoli:

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò, Amione, Hein (Coppola), Magnani, Lazovic, Folorunsho, Duda, Terracciano, Suslov (Saponara), Ngonge, Bonazzoli. Allenatore: Baroni.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui, Lobotka, Zielinski, Cajuste (Raspadori), Kvaratskhelia, Simeone, Politano. Allenatore: Garcia.