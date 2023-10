Secondo le ultime di Calciomercato, il Chelsea avrebbe fissato il prezzo per acquisire nella prossima estate Romelu Lukaku a 43 milioni di euro, attraendo nuovamente le attenzioni di Juventus e Napoli nonché della Roma, squadra nella quale il belga gioca attualmente in prestito. La Juve inoltre valuterebbe l'acquisto di un esterno per la finestra di rafforzamento invernale di gennaio con il ds Cristiano Giuntoli che avrebbe messo nel mirini i profili di Jadon Sancho del Manchester United e Domenico Berardi del Sassuolo.

L'inizio campionato di Romelu Lukaku con la maglia della Roma sta mostrando un calciatore di assoluto livello ed il Chelsea, che ne detiene il cartellino, avrebbe già fatto sapere a chiunque volesse comprare il centravanti belga, che per acquisirlo ci vorrebbero 43 milioni di euro. Una cifra che corrisponderebbe alla clausola rescissoria presente nel contratto di Lukaku e che avrebbe nuovamente attratto le attenzioni della Juventus. La società bianconera, già vicina ad acquisire il bomber nato ad Anversa nella scorsa estate, potrebbe tornare sulle sue tracce nella prossima estate, specie se dovesse cedere per motivi di bilancio uno tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Molto probabilmente sul futuro di Lukaku vorrebbe dire la propria opinione anche la Roma di Dan Friedkin, che dopo averlo accolto ad agosto come un leader, spererebbe di convincerlo a legarsi ancora a lungo ai colori giallorossi. Infine, su Lukaku potrebbe piombare anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis: la società campana rischierebbe nella prossima sessione di rafforzamento estiva di dover salutare Victor Osimhen ed il belga, per stazza e fiuto del gol, sarebbe uno dei pochi attaccanti abbordabile a livello economico che non ne farebbe rimpiangere eccessivamente le gesta del centravanti nigeriano.

Juventus, anche sugli esterni i bianconeri cercherebbero rinforzi: Sancho e Berardi le idee per gennaio

Oltre a pensare al nome di Lukaku per l'estate, la Juventus potrebbe tentare l'acquisto di un esterno offensivo già per il prossimo gennaio ed i due nomi in cima alla lista del ds Cristiano Giuntoli sarebbero Jadon Sancho e Domenico Berardi.

Per quanto riguarda il primo, la sua avventura nel Manchester United sarebbe agli sgoccioli a causa di una lite pubblica avuta con il tecnico Ten Hag. Di conseguenza il club inglese avrebbe aperto ad una cessione di Sancho già a partire dalla prossima finestra invernale e per incentivare una squadra ad acquisirlo, lo stesso United sarebbe disposto a pagare parte del suo Ingaggio. Diverso invece risulterebbe essere il discorso per Berardi: l'ad del Sassuolo valuterebbe il classe '94 sempre 30 milioni di euro ma la Juventus, per abbassare le pretese economiche degli emiliani, potrebbe offrire come parziale contropartita tecnica il giovane Iling-Junior.