Secondo quanto scrive il giornale sportivo spagnolo Fichajes, il Chelsea sarebbe pronto a fare un'offerta alla Juventus per il cartellino di Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio. Sarebbe il tecnico Pochettino ad aver chiesto l'acquisto della punta, che era stata vicina al trasferimento nella società inglese già nel recente Calciomercato estivo. Tale trattativa di mercato che non si è definita in quanto il possibile scambio con Romelu Lukaku prevedeva l'inserimento di una somma di circa 40 milioni di euro richiesta dalla Juventus per la differente valutazione di mercato dei due giocatori.

Il Chelsea potrebbe offrire 80 milioni di euro il cartellino di Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio

Il centravanti serbo ha iniziato la sua stagione alla Juventus in modo importante, segnando quattro gol e dimostrando delle capacità tecniche notevoli. Le sue prestazioni sembrano aver attirato l'attenzione del Chelsea, che sta valutando l'opportunità di presentare un'offerta nel mercato di gennaio. Queste indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, comunque, al momento non hanno trovato conferme nei media sportivi italiani, che parlano invece di una conferma di Vlahovic e della possibile estensione del suo contratto con la Juventus fino al 2027 o 2028, con uno stipendio di 7 milioni di euro a stagione.

Sembra quindi difficile che il giocatore possa lasciare Torino a gennaio, soprattutto per approdare al Chelsea, società che in questa stagione (come d'altronde la Juventus) non disputa le competizioni europee.

Intanto dalla Spagna parlano anche di un interesse per il serbo da parte del Real Madrid, che però non vorrebbe spendere una somma eccessiva per il suo cartellino ma eventualmente preferirebbe l'arrivo in prestito: tale circostanza rende quindi piuttosto complesso l'affare.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora intanto a dei rinforzi in previsione del mercato di gennaio. Soprattutto a centrocampo si valuta l'eventualità di sostituire Pogba: piacciono Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza.

Non sarebbe neppure da scartare un investimento nel settore avanzato. La società bianconera segue Domenico Berardi del Sassuolo, ma dall'Inghilterra si parla anche di un possibile approdo a Torino in prestito con diritto di riscatto di Jadon Sancho del Manchester United.