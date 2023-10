Nelle scorse ore Gianluigi Buffon ha parlato a Rai Sport della Juventus, affermando di vedere la compagine bianconera pronta a essere protagonista per la conquista del campionato italiano.

Simile è stato il pensiero di Stefano Impallomeni, ex calciatore che a TMW Radio ha sottolineato come gli uomini di Massimiliano Allegri in sordina, con spirito di sacrificio e una rinnovata consapevolezza, potrebbero recitare un ruolo da protagonisti per lo scudetto.

Juventus, Buffon: 'Ho la sensazione che la formazione bianconera potrà essere protagonista in questa stagione'

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della nazionale italiana, è stato intervistato ai microfoni di Rai Sport e parlando delle ambizioni del club bianconero in questa stagione ha detto: "Pensavo potessero vincerlo a inizio stagione, soprattutto perché giocava una volta a settimana. Poi sono successe altre cose, se togli Pogba qualcosina nell’obiettivo finale si può rivedere, ma ha la possibilità di essere protagonista".

Buffon, commentando il centenario compiuto dalla famiglia Agnelli alla guida della Juventus, ha poi detto: "Bellissimo che una proprietà possa avere il timone, soprattutto in un momento storico simile, di una squadra così rappresentativa per 100 anni".

Buffon restando su questo tema, ha poi sottolineato come il nome della Juventus si abbini nel mondo a quello degli Agnelli e viceversa.

Impallomeni: 'I bianconeri possono recitare in campionato un ruolo importante ma devono stare alla finestra e aspettare'

L'ex calciatore Stefano Impallomeni è stato intervistato nelle scorse ore a TMW Radio e parlando delle ambizioni della Juventus ha detto: "La Juventus sta prendendo la strada giusta, quella di saper sacrificarsi.

Sarà importante prendere questa consapevolezza per recitare un ruolo importante. Le favorite sono le milanesi e il Napoli. Il Milan è davanti, hanno scelto giocatori funzionali e Pioli è stato bravo a garantire lo stesso equilibrio. La Juve deve stare alla finestra e aspettare, rimanere lì a ridosso e poi chissà".

Restando in tema Juventus, l'ex calciatore ha poi parlato dello scontro diretto che attenderà i bianconeri alla ripresa del campionato contro il Milan, sottolineando come gli uomini di Stefano Pioli partiranno favoriti per vincere la gara.

Infine, Impallomeni ha detto la sua su Allegri, evidenziando come il tecnico toscano faccia sentire bene la squadra, azzerando le pressioni in un gruppo che potrà dire la sua per lo scudetto.