In queste ore sta facendo discutere un siparietto andato in scena ai margini della gara fra Polonia e Portogallo e che ha visti coinvolti Wojciech Szczesny e Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese tra il serio ed il faceto ha parlato della nuova squadra in cui si è recentemente trasferito il portiere, vale a dire il Barcellona, lanciando una frecciatina evidente alla Juventus.

Al riguardo è bene ricordare che le due parti, CR7 e la Juventus, hanno in corso delle pendenze legali che hanno probabilmente pesato nella frase pronunciata dall'ex bianconero oggi in Arabia.

Juventus, Cristiano Ronaldo a Szczesny: 'Ti dovevi ritirare per raggiungere un grande club'

Sta facendo discutere in queste ore sul web una chiacchierata avvenuta ai margini della gara di Nations League fra Polonia e Portogallo e che ha visti coinvolti Cristiano Ronaldo e Wojciech Szczesny. Nello specifico tutto è nato da una frase del portiere ex Juventus, che vedendo il celebre attaccante lusitano lo avverte del fatto di esser passato recentemente nel Barcellona. La risposta di CR7, tra il serio ed il faceto è stata sorprendente nonché piena di sottintesi: "Spero che tu sia contento, è incredibile, hai dovuto ritirarti per andare in un grande club". Le parole di Cristiano Ronaldo fanno evidentemente riferimento a quanto accaduto a Szczesny, il quale ha recentemente rescisso con la Juventus pensando di aver abbandonato il grande calcio per poi firmare un contratto di un anno proprio con il Barcellona.

Ovviamente la frase del portoghese è anche un evidente critica alla Juventus, che viene fatta passare dal leggendario numero 7 come un club di second'ordine probabilmente per le pendenze economiche in piedi tra le parti: una volta lasciato il club bianconero in cui ha militato per 3 anni segnando oltre 100 reti in totale, Cristiano Ronaldo ha infatti presentato un esposto per 19 milioni di euro di emolumenti pendenti che la società, secondo lui, non gli avrebbe versato.

Dall'arbitrato che ne è conseguito la Juventus è stata condannata a pagarne la metà, circa 9, ma ha recentemente proposto ricorso contro la sentenza.

Juventus, i tifosi rispondono a Cristiano Ronaldo: 'Piccolo uomo che non sarà mai nella storia del club bianconero'

Le parole di Cristiano Ronaldo hanno evidentemente colpito il segno nei confronti dei tifosi bianconeri che sul web stanno rispondendo a tono al fenomeno portoghese: "La Juve ha fatto ricorso per i 9 milioni versati a questo piccolo uomo (che ne aveva richiesti 19), questa frase sembra suonare in un modo diverso, del tipo "non mi spetta niente e mi tocca ridare indietro pure i 9 milioni".

CR7 rimarrà nella storia, nella storia del Real Madrid, non di certo nella storia Juventina. Scirea, Zidane, Del Piero, Platini, Tevez e tanti altri sono rimasti nella storia, lui è soltanto uno dei tanti" scrive un tifoso bianconero. Un altro aggiunge: "Sputa sul piatto dove ha mangiato. Non mi sorprende, ho sempre pensato che fosse un errore tesserarlo e oggi ne sono sempre più convinto".

Infine un tifoso va controcorrente sottolineando: "Era una battuta, non facciamo drammi. CR7 quando era alla Juve ha sottolineato cento volte come il club bianconero fosse uno dei più grandi. Detto ciò, in questo periodo storico Barcellona, Real e Bayern sono sopra a tutte, nessuno si senta offeso. Io non mi offendo di sicuro".