La Juventus sta investendo nei giovani, lo dimostra la valorizzazione della Next Gen che ha portato poi all'inserimento in prima squadra di diversi giovani. Uno di questi è Dean Huijsen, difensore olandese classe 2005 arrivato a Torino dal Malaga nel 2021 e che negli ultimi tempi ha iniziato a farsi notare nella prima squadra. Huijsen è stato convocato più volte da Massimiliano Allegri, anche se non ha ancora debuttato in Serie A. Tuttavia, è proiettato a diventare uno dei futuri pilastri della difesa bianconera. Donny Huijsen, il padre del giovane difensore Dean Huijsen, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', parlando del cammino professionale del figlio e del suo inserimento nella Juventus.

Il papà di Huijsen ha parlato degli insegnamenti di Max Allegri al giovane centrale difensivo

"Allegri parla tanto dentro e fuori dal campo, sta insegnando a Dean gli ultimi passi per diventare un giocatore della prima squadra. Ora bisogna abituarsi alla differenza tra il calcio giovanile e quello professionistico, ma questo è un percorso di crescita dove si impara di giorno in giorno".

Queste le dichiarazioni di Donny Huijsen alla Gazzetta dello Sport in riferimento al cammino professionale di Dean, arrivato nel 2021 dal Malaga che negli ultimi anni è cresciuto molto passando dalla Primavera, fino ad arrivare alla Juventus Next Gen e alla prima squadra. Dopo l'infortunio di Alex Sandro è ritornato ad essere parte integrante della rosa bianconera ma ancora non ha giocato il suo primo match ufficiale con la prima squadra della Juventus.

A tal riguardo Donny Huijsen ha dichiarato: 'Siamo molto felici del mister e speriamo che Dean possa fare presto il suo debutto ufficiale in prima squadra'.

Huijsen ha voluto la Juventus nonostante l'interesse di diverse società

Il papà di Dean ha anche rivelato che c'erano stati interessamenti da parte di alcuni grandi club, ma la volontà della famiglia e del giovane difensore era evidente: rimanere alla Juventus.

Ha dichiarato: "L’unica società in cui vogliamo essere è la Juve e non pensiamo che possa essere in una società migliore adesso rispetto a qui". Il centrale difensivo ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale con la Juventus fino a giugno 2027. Sarà una stagione importante per valutare se potrà diventare parte integrante della prima squadra e giocarsi un posto da titolare già dal 2024-2025 o se eventualmente la società bianconera lo lascerà partire in prestito per dargli la possibilità di raccogliere minutaggio. C'è da dire che fino ad adesso si sta rivelando utile il prestito di giocatori come Enzo Barrenechea e Matias Soulé, che oltre a giocare titolari si stanno rivelando molto importanti.