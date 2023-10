Nuova suggestione di mercato per l'Inter, che starebbe considerando come possibile nuovo rinforzo a centrocampo il nome di Jack Bonaventura, che nella prossima estate andrà in scadenza di contratto con la Fiorentina; il giocatore potrebbe finire in ottica nerazzurra soprattutto nel caso in cui la dirigenza dell'Inter decidesse di non rinnovare il contratto di Henrick Mkhitaryan, che andrà in scadenza nel prossimo giugno.

Per lo sviluppo dell'operazione potrebbe essere importante l'esperienza dell'Amministratore Delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, che negli scorsi anni ha abituato a colpi a parametro zero; in questo momento i nerazzurri sono coperti a centrocampo, ma nella prossima estate le cose potrebbero cambiare, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo dell'armeno, che potrebbe finire per accettare le offerte provenienti dall'Arabia Saudita.

L'idea dell'Inter per il centrocampo: Jack Bonaventura a parametro zero

In caso di eventuale mancato rinnovo di Henrick Mkhitaryan i nerazzurri potrebbero dunque optare per un giocatore dalle caratteristiche tecniche simili e di pari età come Jack Bonaventura.

Anche il centrocampista italiano, come l'armeno, ha un contratto in essere con il suo club che andrà in scadenza nella prossima estate 2024 e questo potrebbe rappresentare un punto di entrata per i nerazzurri, che nelle scorse stagioni hanno già portato a casa ogni estate un colpo importante a parametro zero.

Nell'estate 2020 l'Inter ha infatti acquisito le prestazioni di Hakan Calhanoglu a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Milan, ripetendosi l'estate successiva con l'ingaggio proprio di Henrick Mhkitaryan a zero dalla Roma.

Nell'estate 2022 i nerazzurri hanno poi puntato l'obiettivo di mercato Andrè Onana, prelevandolo a zero dall'Ajax che non ha più creduto nel ragazzo, poi rilanciato dall'Inter e rivenduto a caro prezzo al Manchester United per oltre 50 milioni di euro.

Giuseppe Marotta ha poi confermato la tendenza dei nerazzurri ad investire sui parametri zero nella scorsa estate, acquisendo il cartellino di Marcus Thuram a zero facendogli poi somministrare dal club un contratto da 6 milioni di euro l'anno.

Bonaventura come jolly offensivo per la prossima estate

Il numero 5 della Viola sembrerebbe poter essere il giocatore adatto ad inserirsi meglio nel modulo di Simone Inzaghi occupando la posizione di mezzala di inserimento, ruolo molto caro al tecnico piacentino che in quest'ultimo mercato ha voluto fortemente Davide Frattesi proprio per questo.

Nel suo 3-5-2 le mezzali di inserimento appaiono di fatto fondamentali, sia nell'accompagnare la fase offensiva che nel tornare indietro per proteggere difesa ed estremo difensore.