L'amichevole giocata per festeggiare il centenario di proprietà della famiglia Agnelli chiamata 'Together, a Black & White Show' ha riportato a Torino con la maglia bianconera una serie di campioni che hanno scritto la storia del club piemontese. Un evento che sul web ha scatenato la nostalgia di tanti tifosi, scontenti della differenza di qualità tra i campioni del passato e quelli del presente.

Tra i protagonisti della serata c'è stato anche Mario Manduzkic che su Instagram ha dedicato un post alle emozioni riprovate nel vestire la maglia della Juventus.

I tifosi della Juve: 'Pensare a chi abbiamo avuto in squadra mi mette tristezza'

Al Pala AlpiTour di Torino è andato in scena il "Together, a Black & White Show" un evento in cui diversi volti noti della Juventus si sono sfidati in un'amichevole per celebrare il centenario della famiglia Agnelli alla guida del club.

Rivedere elementi come Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane o Edgar Davids ha scatenato la nostalgia di numerosi supporter bianconeri, che si sono riversati sul web per rimarcare le differenze con i campioni del passato e quelli del presente: "Pensare a cosa abbiamo avuto in squadra e a cosa abbiamo adesso mette una tristezza infinita" o come: "Del Piero, Platini, Sivori, Baggio, Zidane: una volta, neanche tanto tempo fa, questi erano i campioni che ci facevano sognare e vincere.

Adesso il giocatore più tecnico in rosa è Yldiz, mala tempora currunt!".

Tra i tifosi della Juventus, c'è anche chi rimarca le differenze tra la vecchia dirigenza bianconera e quella attuale: "Una volta c'era una società con amministratori attenta, dei giocatori prima uomini poi atleti, ora dirigenti dirigenti che si occupano solo di finanza e non sanno come gestire risorse umane".

Manduzkic: 'È stato un piacere festeggiare questi colori davanti ai nostri fantastici tifosi'

Tra i protagonisti della "Together, a Black & White Show" c'è stato anche Mario Manduzkic, ex attaccante croato della Juventus che attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto commentare la serata a tinte bianconere: "È stato un piacere tornare a Torino e festeggiare gli ultimi 100 anni della Juventus.

Mi sono divertito molto a vedere molti miei ex compagni di squadra e altre leggende del calcio, condividere il campo ancora una volta davanti ai nostri fantastici tifosi".

Manduzkic ha poi continuato nel suo messaggio sottolineando come sia stato speciale per lui partecipare ad un evento che rimarca ancora una volta l'importanza ed il peso della Juventus e della proprietà degli Agnelli.

L'ex attaccante croato ha poi concluso il suo post ringraziando il popolo bianconero per l'accoglienza sempre calorosa che gli tributa e augurando all'ad della Juventus Jonh Elkann di tornare a vincere insieme alla sua famiglia quanto prima possibile.