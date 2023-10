Uno dei reparti che potrebbe subire qualche modifica nelle prossime sessioni di Calciomercato, in casa Inter, è quello di centrocampo. Difficile che qualcosa possa cambiare a gennaio mentre diverso sarebbe il discorso a giugno, quando si dovranno tirare le somme con i vari Stefano Sensi, Henrikh Mkhitaryan e Davy Klaassen, tutti in scadenza di contratto. Per questo motivo non è da escludere una piccola rivoluzione, con l'armeno che sembra essere quello più certo di trattare il rinnovo. Uno dei nomi finiti in orbita nerazzurra è quello di Giacomo Bonaventura, che tanto bene sta facendo alla Fiorentina, tanto da riconquistare la Nazionale italiana.

Chi sicuramente farà qualcosa a centrocampo, e probabilmente già a gennaio, è invece la Juventus. I bianconeri hanno perso Paul Pogba e rischiano di perdere anche Nicolò Fagioli per squalifica. Per questo motivo non è da escludere un tentativo per uno dei pupilli di Cristiano Giuntoli che risponde al nome di Piotr Zielinski, che potrebbe lasciare il Napoli anche a gennaio, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto visto che ancora non è stato trovato l'accordo per il rinnovo.

Inter su Bonaventura

L'Inter potrebbe fare qualcosa a centrocampo nelle prossime sessioni di calciomercato. Uno dei nomi che piacerebbe ai nerazzurri è quello di Giacomo Bonaventura che, pur non essendo più giovanissimo essendo un classe 1989, sta firmando un campionato d'autore con quattro reti e due assist già all'attivo in otto partite.

Numeri che hanno convito anche il commissario tecnico Luciano Spalletti a richiamarlo in Nazionale.

Il centrocampista italiano è in scadenza di contratto con la Fiorentina e pur essendoci la volontà di discutere del rinnovo l'inserimento dell'Inter potrebbe rompere i piani del club di Rocco Commisso. I nerazzurri potrebbero offrire un annuale, con opzione per il secondo anno, a 2,5 milioni di euro più bonus, più o meno quanto percepisce Stefano Sensi.

Si parla anche della possibilità di sostituire Mkhitaryan, ma l'eventuale partenza di Sensi e Klaassen libererebbe uno spazio importante anche nel monte ingaggi.

Juventus su Zielinski

La Juventus invece avrebbe messo gli occhi su Piotr Zielinski per rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri, che ha perso Paul Pogba e che rischia di perdere anche Nicolò Fagioli per la vicenda scommesse.

Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e per questo il Napoli potrebbe aprire alla cessione con sei mesi di anticipo. Per lasciarlo partire, però, il club di De Laurentiis chiederebbe 15-20 milioni di euro, da capire se i bianconeri saranno disposti a tale sacrificio e soprattutto se Adl deciderà davvero di rafforzare una diretta contendente a campionato in corso.