Assenze pesanti in casa Juventus per Massimiliano Allegri che nel match contro l'Atalanta dovrà fare a meno di Arek Milik e Dusan Vlahovic, fermati da un indurimento al polpaccio post Lecce e da un fastidioso mal di schiena.

Se fino a ieri sembrava scontata la presenza sulla fascia sinistra di Filip Kostic pare che nelle ultime ore abbiano invece ripreso quota le chance di partire dal primo minuto di Andrea Cambiaso.

In attacco torna Kean

Nel corso della settimana Moise Kean ha lavorato spesso a parte per un fastidio alla tibia, un problema questo che lo ha costretto a saltare la gara contro il Lecce.

Nelle ultime ore, però, le sue condizioni sono migliorate ed è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri che dovrà obbligatoriamente schierarlo dal primo minuto data la contemporanea assenza di entrambi i compagni di reparto.

A fianco a Kean ci sarà Federico Chiesa, chiamato a fare gli straordinari date le defezioni su citate. In panchina l'allenatore livornese avrà a disposizione soltanto Kenan Yildiz e Tommaso Mancini: Il turco gode della stima di Massimiliano Allegri che spesso ne ha tessuto le lodi, ecco che contro l’Atalanta Yildiz verrà probabilmente schierato a partita in corso per dare un cambio ai compagni. Come alternative da inserire durante il match anche Timothy Weah, Samuel Iling-Junior e Filip Kostic sempre che alla fine sia quest'ultimo ad accomodarsi in panchina e non Andrea Cambiaso.

Come accennato le ultimissime danno l'ex Bologna in vantaggio sul serbo, una scelta che sarebbe abbastanza particolare data la prestazione di Cambiaso contro il Lecce, certamente tra i peggiori in campo.

In difesa rientra Gatti

Per quanto riguarda la difesa e il centrocampo Massimiliano Allegri non sembra intenzionato a proporre grandi novità.

In difesa ci sarà il ritorno di Federico Gatti che ha goduto di un turno di riposo contro il Lecce dopo l’errore fantozziano commesso contro il Sassuolo.

A completare il reparto ci saranno Gleison Bremer e Danilo con Daniele Rugani che tornerà in panchina dopo l'ottima prova esibita contro il Lecce. A centrocampo sulla destra, sarà confermato Weston McKennie, in mezzo invece spazio a Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Il numero 21 juventino, però, è in ballottaggio con Fabio Miretti, il dubbio verrà sciolto nelle prossime ore a ridosso del match, in programma lo ricordiamo quest'oggi alle ore 18.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Chiesa.