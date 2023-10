L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez avrebbe nuovamente suscitato l'interesse dell'Atletico Madrid: mister Simeone che è uno suo grande estimatore e avrebbe fatto il suo nome qualora dovesse essere ceduto Alvaro Morata, anche se difficilmente i nerazzurri lo lasceranno partire. Intanto l'Atalanta potrebbe pescare in casa Juventus alla ricerca di una punta nel 3-4-1-2 di Gian Piero Gasperini. La Dea, infatti, avrebbe messo gli occhi su Moise Kean, che in bianconero rischia di non giocare con continuità avendo davanti a sé sia Dusan Vlahovic che Federico Chiesa e con i bianconeri che non disputano le coppe europee.

I bergamaschi, dal loro canto, giocando ogni tre giorni possono dargli più chance per scendere in campo dal primo minuto.

Atletico Madrid su Lautaro Martinez

L'Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez per quello che è un vero e proprio ritorno di fiamma visto che i Colchoneros già negli anni scorsi avevano pensato a lui. L'Inter non ha mai voluto privarsi dell'attaccante argentino e difficilmente lo farà a stagione in corso, mentre la prossima estate potrebbe prendere eventualmente in considerazione qualche offerta solamente se questa fosse fuori mercato.

Diego Pablo Simeone è un grande estimatore del "Toro" e avrebbe fatto il suo nome per rinforzare l'attacco, soprattutto se dovesse andare via Alvaro Morata.

Essendo in scadenza di contratto a giugno 2026, l'Inter ha pieni poteri in sede di trattativa. Come detto, servirà un'offerta fuori mercato per convincere i nerazzurri a privarsi del proprio capitano, proposta che dovrebbe essere superiore ai 100 milioni di euro, oltre ad un ingaggio che dovrebbe essere intorno ai 10 milioni netti visto che in caso contrario il club meneghino punterà al rinnovo di contratto con ingaggio portato da 6 a 8 milioni di euro netti a stagione.

Atalanta su Kean

L'Atalanta a gennaio potrebbe andare alla ricerca di un rinforzo per l'attacco, soprattutto se dovesse continuare ad essere in lotta al vertice della classifica, dato che ora è quarta in classifica a sei punti dal primato. La Dea avrebbe messo gli occhi su Moise Kean, che alla Juventus rischia di trovare poco spazio essendo chiuso da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. I bianconeri potrebbero valutare di cedere il centravanti italiano con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro.