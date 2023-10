Dopo il pareggio ricco d'emozioni contro il Napoli, il Milan di Stefano Pioli vuole riprendere la marcia in campionato. Sabato 4 novembre alle ore 20:45 a San Siro, i rossoneri ospitano l'Udinese del neo tecnico Cioffi che arriva dal pareggio esterno contro il Monza. Pioli spera di recuperare pedine fondamentali come Pulisic e Loftus-Cheek, ed arrivare con una vittoria alla sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain, fondamentale per il cammino europeo del Diavolo.

Milan, 4-3-3 per Pioli: conferma per Giroud e Leao

Per quanto concerne la possibile formazione rossonera, mister Pioli è pronto a confermare il suo 4-3-3.

In attacco si va verso la conferma di Rafael Leao e Olivier Giroud, ritornato dalla rete nel match del Maradona. Il dubbio maggiore riguarda la presenza di Christian Pulisic, non al meglio dopo la contrattura rimediata contro i partenopei. L'americano dovrebbe essere a disposizione, con Pioli che valuta l'inserimento di Okafor e Romero dal primo minuto in caso di forfait. Possibile rientro tra i convocati anche per Chukwueze.

A centrocampo, altro rientro importante potrebbe esser quello di Ruben Loftus-Cheek che potrebbe partire dalla panchina. La mediana dovrebbe esser infatti composta da Musah, in vantaggio su Pobega, Krunic e Reijnders. In difesa, out per infortunio Kalulu e Pellegrino. Possibile retroguardia a quattro composta da capitan Calabria, Tomori, Thiaw (che rientra dalla qualifica) e Theo Hernandez.

In porta, confermatissimo Mike Maignan.

Udinese, Cioffi si affida a Pereyra e Lucca

Momento difficile per l'Udinese del neo tecnico Cioffi che arriva dal pareggio esterno contro il Monza. La formazione friulana avrà due sfide complicate prima della sosta contro Milan ed Atalanta, e tenterà di dare il massimo per conquistare punti fondamentali in ottica salvezza.

Per quanto concerne la possibile formazione, Cioffi dovrebbe confermare il suo 3-5-1-1, utilizzato nella prima stagionale contro la formazione di Palladino: Silvestri tra i pali, difesa a tre formata da Nehuen Perez, Bijol e Kabasele. A centrocampo, confermato Samardzic nonostante i rumor di mercato. Il talento tedesco dovrebbe completare la mediana assieme a Wallace e Lovric.

Sulle corsie esterne spazio a Zemura ed Ebosele.

Infine, il reparto offensivo dovrebbe esser formato da Pereyra in appoggio a Lucca in rete con il Monza. L'ex Ajax è in vantaggio nel ballottaggio con Success.

Probabili formazioni

Milan(4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, T.Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud. Leao.

Udinese(3-5-2): Silvestri; N.Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Wallace, Lovric, Zemura; Pereyra; Lucca.