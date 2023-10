Nelle scorse ore l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta è stato protagonista di un lungo intervento al Festival dello sport tenutosi a Trento, nel quale ha confessato di provare maggiori soddisfazioni nel battere la Juventus piuttosto che il Milan. Allo stesso evento ha partecipato anche il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli, che parlando della griglia di partenza per vincere lo scudetto in questa stagione, ha messo davanti ai bianconeri squadre più attrezzate come Milan, Napoli ed Inter.

Inter, Marotta ammette: 'Mi da più soddisfazione battere la Juventus piuttosto che il Milan nel Derby'

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta è stato ospite al Festival dello Sport organizzato a Trento e fra le tante domande, gli è stato chiesto quale squadra preferisse battere tra la Juventus ed il Milan: "Se mi da più soddisfazione vincere il derby con il Milan o battere la Juventus? Il derby ha un sapore particolare, l’altro è un club storico è importante. Dipende dai momenti, ma vincere un derby vale tanto. Però dico vincere con la Juventus". Marotta nella sua intervista è poi tornato su una nota dolente della scorsa estate nerazzurra, quella relativa a Romelu Lukaku: l'ad dell'Inter si è detto abituato nel vedere alcune dinamiche di calciomercato ripetersi annualmente, con il dio denaro che oramai la fa da padrone in qualsiasi circostanza.

Commentando invece l'iniziativa presa dai tifosi dell'Inter, che per il ritorno di Lukaku a San Siro nella partita di campionato contro la Roma attenderanno il belga con 50 milia fischietti, Marotta ha voluto predicare calma, invitando i supporter nerazzurri a tifare i propri calciatori piuttosto che denigrare quelli avversari.

L'ad dell'Inter, parlando poi di mercato, ha dribblato con astuzia la domanda inerente un possibile ritorno di Onana in nerazzurro, sottolineando come nel calcio tutto possa accadere.

Juventus, Giuntoli: 'Ci sono progetti come quello di Inter e Milan che sono partiti prima di noi'

Tra i grandi ospiti presenti al Festival dello sport di Trento, oltre a Giuseppe Marotta era presente anche il ds della Juventus Cristiano Giuntoli.

Quest'ultimo, intervistato sul palco, ha trattato diversi argomenti tra cui la lotta allo scudetto: "Ci sono progetti partiti prima, Milan, Inter, lo stesso Napoli. Noi vogliamo crescere, tornare in Champions, lo scorso anno eravamo terzi ma non siamo in Champions. Portare la Juve in Champions aiuterebbe ad aumentare il valore dei giocatori e la loro autostima. Non facciamo voli pindarici, basta arrivare nelle prime 4. Poi in primavera vedremo". Giuntoli, parlando poi della prossima sfida che attenderà la Juventus in campionato con il Milan, ha sottolineato come la squadra e lo staff bianconero siano pronti ad affrontare San Siro con la volontà di mostrare carisma e imporsi sull'avversario.