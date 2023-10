Un Crotone impalpabile perde malamente allo Stadio "Erasmo Iacovone" nel turno dell'ottava giornata di Serie C contro il Taranto. A decidere l'incontro sono le reti siglate al 33' da Kanoute e al 42' da Cianci per i pugliesi e all'80' da Tumminello. Una sfida iniziata male per gli squali che già al 17' hanno dovuto registrare l'infortunio di Andrea D'Errico, sostituito da Luis Rojas. Per il Crotone si tratta della quarta sconfitta in otto gare, forse troppe per il tecnico Lamberto Zauli che nonostante la vittoria interna contro il Picerno (2-1) della scorsa settimana potrebbe pagare gli scarsi risultati maturati in questo inizio di stagione.

Crotone, una classifica difficile

Una sola fiammata nel primo tempo con l'incrocio dei pali colpito su una giocata di Alessio Tribuzzi, poi la rete nel finale di Marco Tumminello per il 2-1. Si può riassumere così la gara del Crotone allo Iacovone. Meglio il Taranto, che si è dimostrato squadra, muovendosi con meccanismi collaudati. I cambi effettuati subito in avvio di ripresa con l'innesto di Pasquale Giannotti e Marco Tumminello per Eugenio D'Ursi e Guillaume Gigliotti non hanno cambiato di molto l'andazzo della gara con i padroni di casa sempre in palla. Una curiosità della gara sta poi nei cambi: Rojas, entrato al 17' viene richiamato in panchina a venti minuti dalla fine, se non una bocciatura qualcosa di certamente molto simile.

Crotone, quarta sconfitta

Dopo otto giornate il ruolino di marcia del Crotone è poco lusinghiero. Gli squali hanno incassato a Taranto la quarta sconfitta stagionale, fermandosi a 10 punti in classifica ottenuti con 3 vittorie e 1 pareggio. A fare rumore sono però oltre alle sconfitte le ben 12 reti già subite a discapito delle 9 siglate.

Poco, molto poco per un Crotone partito ad inizio anno nel lotto delle favorite per la vittoria finale del campionato e che ad oggi si trova a ben 10 punti di distanza dalla capolista Juve Stabia.

Si riparte dal Foggia

Nella prossima giornata di campionato in programma sabato 21 ottobre alle ore 18:30 il Crotone tornerà a giocare allo Stadio Comunale Ezio Scida contro il Foggia, una delle squadre attualmente più in forma del campionato.

I Santarelli, guidati quest'anno da Mirko Cudini (ex Fidelis Andria) hanno battuto nel turno dell'ottava giornata per 2-0 il Brindisi salendo a quota 15 punti in classifica. Così come nel precedente torneo potrebbe essere il Foggia l'ultima chiamata per il tecnico del Crotone Lamberto Zauli che non potrà più fallire tra le mura amiche. I rossoblù nel prossimo match potrebbero recuperare l'infortunato difensore centrale Federico Papini, assente nella trasferta di Taranto.