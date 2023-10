L'Inter ha iniziato a lavorare in prospettiva futura per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il centrocampo potrebbe essere uno dei reparti che subirà qualche modifica visto che in scadenza di contratto ci sono ben tre calciatori, Mkhitaryan, Klaassen e Stefano Sensi con l'armeno che in questo momento sembrerebbe essere quello che ha maggiori possibilità di restare a Milano. Uno dei profili finito nel mirino di Ausilio e Marotta sarebbe quello di Piotr Zielinski, attualmente in forza al Napoli.

La Fiorentina invece potrebbe fare qualcosa in attacco nelle prossime sessioni di Calciomercato.

I viola avrebbero messo gli occhi nuovamente su Andrea Belotti, che era stato già seguito negli anni scorsi. Il centravanti alla Roma è relegato in panchina dal tandem formato da Paulo Dybala e Romelu Lukaku e non è da escludere che possa chiedere la cessione.

Inter su Zielinski

Piotr Zielinski potrebbe essere uno dei nomi che caratterizzerà le prossime sessioni di calciomercato. Il centrocampista polacco, infatti, è in scadenza di contratto con il Napoli e la trattativa per il rinnovo sembra essere ancora in una fase di stallo, nonostante qualche settimana fa sembrasse tutto fatto. Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, che cerca un giocatore con alto tasso tecnico in mezzo al campo, come dimostra il tentativo fatto per Lazar Samardzic la scorsa estate.

Difficile pensare ad un tentativo già a gennaio, visto che i nerazzurri non vorrebbero andare oltre un investimento da 8-10 milioni di euro. Più probabile se ne riparli a giugno, quando Zielinski sarà libero a parametro zero, salvo colpi di scena. I partenopei vogliono abbassare il monte ingaggi e non vanno oltre una proposta da 2-2,5 milioni a stagione.

L'Inter, dal suo canto, sarebbe pronta a toccare anche i 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, pur di soffiarlo al Napoli, cifra che va oltre i parametri che sarebbero stati imposti da Aurelio De Laurentiis.

Fiorentina su Belotti

La Fiorentina avrebbe messo ancora una volta gli occhi su Andrea Belotti. Il centravanti sembra essere tornato su buoni livelli visto che in questa stagione è già a quota tre gol e due assist in campionato, rispetto alle zero reti dello scorso anno, mentre in Europa League ha segnato due gol in due gare.

Il gallo sta facendo bene alla Roma e vorrebbe giocare con maggiore continuità, cosa che difficilmente potrebbe fare alle spalle di Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Non è da escludere uno scambio alla pari, con il club di Commisso che metterebbe sul piatto il cartellino di Nzola, che potrebbe accettare più di buon grado la panchina nella capitale.