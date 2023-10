Martedì 17 ottobre a Wembley si giocherà la partita valida per Euro2024 tra Inghilterra e Italia, snodo cruciale per assegnare una capolista al girone C. L'allenatore degli azzurri Luciano Spalletti starebbe studiando alcune mosse per neutralizzare l'offensiva britannica e tra queste ci potrebbe essere l'inserimento del centrocampista interista Davide Frattesi.

Domani si giocherà Inghilterra-Italia, Spalletti studia la mossa a sorpresa per battere i britannici

Nella giornata di domani a Wembley si giocherà Inghilterra-Italia, partita valida per le qualificazioni ad Euro 2024.

Le squadre si affronteranno in uno scontro diretto che potrebbe decidere quale delle due comanderà un girone C composto da Malta, unica formazione materasso del gruppo e dalle temibili Ucraina e Macedonia del Nord. Queste ore dunque potrebbero essere fondamentali per il CT dell'Italia Luciano Spalletti per studiare una tattica utile a contrastare gli avversari britannici, bramosi di una rivincita da Euro 2021. Partendo dagli uomini in difesa, l'ex tecnico del Napoli dovrebbe effettuare un paio di cambi rispetto alla gara con Malta, schierando uno tra Acerbi e Scalvini al posto di Mancini e il suo pupillo Di Lorenzo al posto di Darmian. Sulla mediana Spalletti avrà sicuramente più scelte da effettuare con il nome di Davide Frattesi che potrebbe essere la sorpresa dell'ultima ora: il calciatore dell'Inter ha dimostrato fame e fiuto del gol nelle gare con la Nazionale e la sua capacità di gettarsi negli spazi sarebbe ideale in una partita dove l'avversario, tra le mura amiche, cercherà di imporre il proprio volere.

Il trentaquattrenne Bonaventura, avendo giocato sabato e non potendo gestire i ritmi forsennati del calcio inglese, potrebbe dunque sedersi in panchina per lasciare spazio a Frattesi che andrebbe cosi a comporre un terzetto di centrocampo con Locatelli e Barella. In attacco, Spalletti per forza di cose, dovrebbe confermare il trio visto sabato sera composto da Kean e Berardi sulle fasce e Raspadori come unica punta.

Il centravanti del Napoli, potrebbe soffrire la fisicità dei difensori inglesi ma attualmente apparirebbe l'opzione più credibile rispetto ad un Gianluca Scamacca in ripresa dall'ultimo infortunio avuto con l'Atalanta ed un Riccardo Orsolini troppo poco avvezzo a certi appuntamenti.

L'Inghilterra, un avversario temibile: Bellingham e Kean le stelle di una formazione solida

l'Inghilterra dal canto suo si presenterà, date le ultime uscite, con una difesa a 4 intercambiabile, con Dunk Lewis unica certezza tra i tanti stopper convocati da Southgate Gareth. Anche sulle fasce la nazionale dei tre leoni potrà attingere da una rosa certame di grande profondità, con i ballottaggi tra Alexander-Arnold o Kyle Walker sulla destra e Colwill Levi o Kieran Trippier sulla corsia di sinistra. A centrocampo, al contrario di quanto si è visto con l'Australia, l'Inghilterra dovrebbe tornare a 3, con Rice come centro mediano accompagnato da Philips e l'asso nella manica dei britannici, il gioiellino del Real Madrid Jude Bellingham. In attacco, l'inamovibile Harry Kane potrebbe essere spalleggiato infine dai due esterni Rashford e Foden.