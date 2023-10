Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dal portale spagnolo todofichajes.com, Leon Goretzka del Bayern Monaco sarebbe nel mirino del Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli per migliorare il centrocampo. La trattativa di mercato comunque sembra difficile almeno per gennaio, considerando anche il costo del cartellino del giocatore, ossia circa 50 milioni di euro.

Per il Calciomercato estivo invece le cose potrebbero cambiare, specie se il giocatore dovesse continuare ad avere poco spazio nel centrocampo del Bayern Monaco.

Goretzka piacerebbe alla Juve

Leon Goretzka, centrocampista tedesco di 28 anni, ha mostrato una crescita evidente negli ultimi anni ed è stato oggetto di interesse da parte di molte società europee. Attualmente però, con l'esplosione di alcuni giovani talenti come Musiala e Kimmich nella rosa del Bayern Monaco, ha visto una riduzione dei suoi minuti in campo rispetto agli anni precedenti. Il tedesco ha un contratto in scadenza nel 2026 e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Per quanto stia avendo attualmente poco spazio nel club bavarese, Goretzka è comunque considerato un elemento molto importante come alternativa dal tecnico Tuchel.

Per la Juventus, quindi, questa sarebbe una trattativa difficile, anche per lo stipendio importante che percepisce il centrocampista tedesco.

Il resto del mercato della Juventus

Intanto a centrocampo la Juventus penserebbe anche a Khephren Thuram, valutato 40 milioni di euro dal Nizza e con un contratto in scadenza a giugno 2025. Le ultime voci di mercato ipotizzano un'offerta per lui già a gennaio, con una somma cash e una contropartita tecnica gradita al Nizza, come ad esempio Samuel Iling-Junior, che attualmente sta trovando poco spazio sulla fascia sinistra, considerando che Massimiliano Allegri sta schierando titolare Filip Kostic e come alternativa Andrea Cambiaso.

Un altro centrocampista che sembra interessare alla Juventus è Habib Diarra dello Strasburgo, con un valore di mercato di 20 milioni di euro.

La società bianconera starebbe valutando un rinforzo importante anche per il reparto avanzato. Pare difficile arrivare a Domenico Berardi, che il Sassuolo lascerebbe partire per 30 milioni di euro. L'alternativa potrebbe essere Federico Bernardeschi del Toronto, che potrebbe far ritorno a Torino in prestito.