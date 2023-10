Domenica 29 ottobre alle ore 18 si giocherà Inter-Roma, match valido per il 10° turno della Serie A 2023/24. Simone Inzaghi sembra non avere dubbi per il duetto d'attacco che dovrebbe tornare ad essere formato da Marcus Thuram e Lautaro Martinez dal primo minuto, dopo la gara di Champions League contro il Salisburgo dove ha giocato Sanchez titolare, e inoltre a centrocampo Frattesi dovrebbe partire dall'inizio. Foti (vice allenatore della Roma che sostituirà lo squalificato Josè Mourinho [VIDEO]) potrebbe dover fare di necessità virtù in attacco a causa della probabile indisponibilità di Dybala, quindi il reparto offensivo giallorosso avrà buone chance di essere composto dall'ex Lukaku e da Belotti.

Statistiche: Dimarco è andato a segno negli ultimi due incontri nel massimo campionato italiano tra Roma e Inter.

Inter, ballottaggio Darmian-Pavard

Mister Inzaghi e la sua Inter vorranno tenere ben saldo il timone della classifica strappando la seconda vittoria di fila in Serie A contro la Roma, ma dovranno riuscirci senza gli infortunati Cuadrado e Arnautovic.

Per battere la Roma, il tecnico dei nerazzurri potrebbe scegliere il suo fedele 3-5-2, con Sommer a difesa dei pali. La triade arretrata, oltre ai possibili impieghi dal primo minuto di Acerbi e Bastoni vedrà il ballottaggio tra Pavard e Darmian, col giocatore ex Manchester United che parrebbe avere più chance per una maglia da titolare.

A centrocampo, invece, prende sempre più quota la presenza di Frattesi dal primo minuto in mezzo al reparto assieme a Barella e Calhanoglu, mentre gli esterni saranno probabilmente Dimarco a sinistra e Dumfries a destra del terreno di gioco. Pochi dubbi, infine, sugli interpreti del reparto offensivo che sarà formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Roma, Dybala in forse

Foti, il vice di Mourinho, e la sua Roma militano al momento al settimo posto in classifica con 14 punti ottenuti a -2 dalla zona Europa. Per rimettersi in carreggiata, l'allenatore giallorosso potrebbe optare per il 3-5-2, con Rui Patricio in porta. Difesa della Roma che dovrebbe essere composta da Llorente, Ndicka e Mancini, mentre a centrocampo gli interpreti iniziali saranno probabilmente Spinazzola e Kristensen ai lati con Cristante, Paredes e Aouar in mezzo al reparto.

Complice la probabile assenza di Dybala per qualche acciacco, il duetto d'attacco potrebbe essere formato da Romelu Lukaku e Andrea Belotti.

Le probabili formazioni di Inter-Roma:

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian (Pavard), Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi, Calhanoglu, Dumfries, L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Llorente, Ndicka, Mancini, Kristensen, Aouar, Paredes, Cristante, Spinazzola, Lukaku, Belotti. Allenatore: S. Foti.