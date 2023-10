Strahinja Pavlovic sarebbe il nome nuovo per il mercato di gennaio della Juventus: il difensore centrale in forza al Salisburgo ha un costo di circa 25 milioni di euro ed essendo mancino sarebbe particolarmente gradito a Massimiliano Allegri, che per la corsia di sinistra è in cerca di un centrale che possa prendere il posto di Alex Sandro.

Il brasiliano, ai box per un lungo infortunio, ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e con ogni probabilità lascerà Torino: diversi rumors vorrebbero tuttavia un suo addio anticipato già per gennaio, dato l'interesse di alcuni club dell'Arabia Saudita, scenario che aprirebbe al possibile approdo di Pavlovic in bianconero già nel prossimo inverno.

Pavlovic potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Classe 2001 con una valutazione di mercato di 25 milioni di euro ed un contratto in scadenza a giugno 2027, Pavlovic è partito dal Partizan Belgrado per poi scalare passo passo le gerarchie fino all'approdo in Austria.

Il suo profilo sarebbe congeniale alle esigenze della Juventus, che cerca un mancino naturale da poter schierare a sinistra laddove al momento agiscono in alternativa Danilo e Rugani: trattandosi di due calciatori di grande esperienza entrambi si sono disimpegnati molto bene nel ruolo ma Allegri ha più volte fatto presente di voler contare su un mancino per quella zona di campo.

L'unico calciatore in rosa con queste caratteristiche è Alex Sandro, che dopo oltre 300 presenze in bianconero (è a Torino dal 2015) a fine anno lascerà quasi certamente la società: un suo addio anticipato a gennaio produrrebbe un consistente risparmio sul monte ingaggi (il brasiliano guadagna oltre 6 milioni netti l'anno), oltre a portare nelle casse bianconere qualche milione di euro per liberarlo prima della naturale scadenza del contratto.

Fondi che il Ds Cristiano Giuntoli potrebbe utilizzare per finanziare ingaggio e prestito per il cartellino di Pavlovic, proposta questa che verrebbe fatta pervenire al Salisburgo corroborata da un diritto o obbligo di riscatto fissato a favore dei bianconeri.

Per il centrocampo dritti su Samardzic

Guardando invece al centrocampo, è quello di Lazar Samardzic il profilo individuato dal club per rafforzare con una mossa sola la mediana e l'attacco.

Il fantasista tedesco naturalizzato serbo potrebbe infatti essere schierato sia come mezzala che sotto punta dietro uno degli attaccanti centrali bianconeri per dare respiro a Federico Chiesa o sostituirlo nel caso di infortuni o indisponibilità.

Anche in questo caso l'idea è quella di proporre un prestito da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Una volta raggiunto l'accordo con il club, Giuntoli avvierà i contatti con l'entourage del calciatore.