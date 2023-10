Nelle scorse ore l'ex calciatore della Juventus Fabrizio Ravanelli ai microfoni di TV Play ha sottolineato come la rosa dei bianconeri sia inferiore tecnicamente rispetto a quelle di Inter, Milan e Napoli. Il giornalista Giovanni Capuano su Panorama ha evidenziato come la formazione guidata da Massimiliano Allegri non sia all'altezza per lottare per lo scudetto. Il calciatore Mario Balotelli invece a TV Play ha difeso l'operato del tecnico toscano, ponendo la Juventus tra le probabili candidate per la vittoria finale del campionato.

Juventus, Ravanelli: 'I bianconeri possono dire la loro per lo scudetto ma sono meno attrezzati di Inter e Milan'

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, è stato ospite ai microfoni di TV Play e parlando della formazione bianconera ha sottolineato come gli uomini di Massimiliano Allegri siano una spanna indietro rispetto a diversi club della Serie A: "La Juve? Vive un momento difficile, è in ricostruzione. Ha buoni giocatori, ma dal punto di vista tecnico non è attrezzata come Inter, Milan e Napoli". Ravanelli, restando in tema Juventus, ha poi però aggiunto come i bianconeri potrebbero dire la loro nella lotta per lo scudetto "In campionato, dove spesso su può sopperire alla minore qualità con passione e carattere, può lottare fino in fondo per il titolo.

Finora è stata sulle montagne russe, giocando bene solo con la Lazio per tutta la partita. Ci sono tanti errori tecnici".

Juventus, Capuano: 'La Juventus non è da scudetto'

Anche il giornalista Giovanni Capuano ha scritto sulle colonne di Panorama della Juventus e delle ambizioni da scudetto che la formazione bianconera potrà nutrire in questa annata: "Questa Juventus non è da scudetto.

Non lo è per Allegri, e non avrebbe senso che se lo ponesse lui come traguardo, e non lo è per proprietà e società. Vive in un limbo, in attesa di poter ripartire. Molto passa attraverso la conquista di un pass per la prossima Champions League, che sarà la prima formato maxi e più ricca". Capuano, rintuzzando su questo discorso, ha poi sottolineato come le avversarie della Juventus per un posto in Champions siano tante e agguerrite e che di conseguenza i bianconeri non dovrebbero sottovalutare un obiettivo comunque difficile da raggiungere.

Juventus, Balotelli su Allegri: 'Per me è un top e se ingrana può vincere lo scudetto'

Infine, anche l'attaccante italiano Mario Balotelli ha parlato di Massimiliano Allegri su Tv Play dicendo: "Per me Allegri è un top: se la Juve ingrana, sarà da scudetto. Così farà fatica. Chiesa? Deve giocare nel 4-3-3 da esterno. È stato sfortunato con gli infortuni, ma ha qualità incredibili" Balotelli ha poi commentato le tante critiche che riceve Allegri dicendo: "Non capisco l’odio nei suoi confronti. Sicuramente avrà sbagliato, ma c’è troppo accanimento contro di lui. Non è scarso".