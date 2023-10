L'Inter continua a seguire i profili che potrebbero essere congeniali al progetto tecnico della squadra. Ad essere finito nel mirino di Beppe Marotta sarebbero Raffale Palladino per il ruolo di futuro allenatore e di Andrea Colpani per il centrocampo nerazzurro. La strategia dell'Inter sarebbe in particolare quella di potenziare il centrocampo soprattutto se dovessero essere ceduti Nicolò Barella e Mkhitaryan.

La Juventus, invece, altro club che gioco forza sarà molto attivo nelle prossime sessioni di mercato, avrebbe in mente di rinforzare la trequarti con le prestazioni di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid che potrebbe prendere il posto già a gennaio di Paul Pogba.

Inter: fari puntati sui talenti del Monza, sondato Soucek

L'Inter avrebbe puntato i fari su Raffaele Palladino. L'attuale allenatore del Monza sarebbe ritenuto un profilo congeniale al progetto collaudato prima da Antonio Conte e dopo da Simone Inzaghi. Quest'ultimo ha un contratto fino al 2025 ma la sua posizione dipenderà molto da quelli che saranno gli obiettivi centrati durante questa stagione. Palladino interessa perché abile nell'inserire i calciatori di talento e per aver mostrato di padroneggiare con ottimi risultati il 3-5-2 (anche se Palladino a Monza ama utilizzare una variante con un due trequartisti alle spalle di una punta).

Dal Monza potrebbe arrivare anche Colpani. Il calciatore sarebbe da tempo presente sul taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

La valutazione sarebbe già lievitata dopo l'ottimo inizio di stagione (4 gol in 8 partite) e si aggirerebbe sui 20 milioni di euro. I rapporti tra le due squadre potrebbero agevolare la trattativa che potrebbe garantire all'Inter un profilo in grado di giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Colpani verrebbe preso in considerazione soprattutto se dovessero partire Nicolò Barella e Mkhitaryan.

Il primo interesserebbe in Inghilterra mentre il secondo negli Emirati Arabi.

Sempre per il centrocampo, la squadra nerazzurra starebbe sondando anche Soucek del West Ham. Il possente calciatore ceco ha il contratto in scadenza nel 2024 ma gli inglesi potrebbero far scattare la clausola per un rinnovo annuale di un altro anno.

Marotta lo segue e potrebbe accelerare i tempi per farlo approdare alla Pinetina nella prossima estate.

La Juventus sulle tracce di Rodrigo De Paul

La Juventus avrebbe intenzione di ingaggiare Rodrigo De Paul per rinforzare il reparto centrale del campo. L'argentino sarebbe un profilo ideale soprattutto considerate le possibili squalifiche che potrebbero riguardare Paul Pogba (per doping) e Nicolò Fagioli (per le indagini delle scorse settimane sul tema scommesse illegali).

De Paul avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro ma i dirigenti bianconeri potrebbero decidere di proporre un prestito con diritto di riscatto all'Atletico Madrid che non lo riterrebbe più centrale nel proprio progetto da diversi mesi.