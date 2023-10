La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Eduard Spertsyan, centrocampista offensivo di 23 anni attualmente militante nel club russo del Krasnodar e titolare della nazionale armena.

In questi giorni la società bianconera ha inviato un osservatore per visionare da vicino il centrocampista, nella sconfitta dell'Armenia per 2-0 contro la Lettonia nel match disputatosi a Riga e valevole per le qualificazioni all'Europeo 2024.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Spertsyan

Il centrocampista Eduard Spertsyan sta attirando l'attenzione di vari club grazie alle sue prestazioni importanti in questa stagione, nella quale ha già disputato 13 partite tra campionato russo e coppa, segnando cinque reti e contribuendo con tre assist.

Il Krasnodar valuterebbe il giovane centrocampista 15 milioni di euro.

In una recente intervista il giocatore del Krasnodar e della nazionale armena ha dichiarato: 'Voglio giocare in Europa. Ma se non dovessi farlo mica mi ritiro. Devo lottare, lavorare, non voglio andarmene via da qui scappando o con un elicottero. Mi piace stare qui, ma voglio provare ad andare in Europa finché ho ho l'opportunità, non so poi cosa possa succedere lì. Sono fiducioso e penso di poterlo fare, intendo, raggiungere obiettivi ancora più grandi".

Il suo contratto con il Krasnodar va in scadenza a giugno 2026, ma il dirigente bianconero Giuntoli potrebbe effettuare un'offerta molto prima.

Il centrocampista Spertsyan ha iniziato la sua carriera professionale nel Krasnodar

La carriera professionale di Spertsyan è iniziata nel settore giovanile del Krasnodar. Ha cominciato a giocare nella prima squadra del club russo nella stagione 2020-2021 disputando cinque match, mentre nella stagione successiva è poi diventato un titolare, disputando solo in campionato 25 match, segnando otto gol e fornendo quattro assist.

Nel 2022-2023 ha disputato 28 incontri segnando 10 gol e fornendo 12 assist.

Essendo nato in Russia da una famiglia armena ha deciso di accettare la convocazione con la nazionale dell'Armenia, con la quale fino ad adesso ha disputato 20 partite segnando tre gol.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus, che nei prossimi mesi potrebbe perdere due giocatori come Paul Pogba e Nicolò Fagioli per squalifica, starebbe intanto valutando dei rinforzi a centrocampo.

A tal riguardo si guarda in particolare al mercato francese: a Giuntoli piacerebbe Habib Diarra dello Strasburgo, ma anche Khephren Thuram del Nizza.