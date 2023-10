Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un giocatore per il settore avanzato che possa garantire qualità a supporto dei vari Vlahovic e Chiesa. Il preferito resta sempre Domenico Berardi, esterno del Sassuolo che è stato vicino all'approdo a Torino già in estate con una trattativa però mai decollata per via della valutazione ne fanno i neroverdi (30 milioni), anche per questo la società bianconera valuta altri profili, uno su tutti quello di Federico Bernardeschi.

Bernardeschi potrebbe ritornare alla Juventus in prestito a gennaio

L'ex bianconero ha disputato 39 gare con la nazionale italiana con la quale è andata a segno 6 volte in tutto, col Toronto 13 gol e 5 assist in 46 incontri (5 gol e 2 assist in questa stagione), Federico Bernardeschi ha già giocato con la maglia della Juventus totalizzando 183 presenze condite da 12 gol e 24 assist. Conosce l'ambiente così come la Serie A e ha una valutazione che non va oltre i 10 milioni di euro, ecco che il suo ritorno potrebbe offrire un'alternativa al reparto avanzato bianconero che in rosa, complice anche il prestito di Matias Soulè al Frosinone, non ha un esterno destro utile a schierare un tridente d'attacco.

Cristiano Giuntoli ci pensa ma guarda con grande interesse anche alla mediana, il reparto bianconero che ha bisogno più di tutti di un nuovo innesto: in squadra non ci sono alternative a Rabiot e Locatelli, la cosa, in combinato alle possibili defezioni di Fagioli e Pogba (che a breve potrebbero essere squalificati per il caso scommesse e per doping) rende urgente per i bianconeri intervenire nella zona centrale del campo.

Il mercato della Juventus

Quello di Khephren Thuram del Nizza è il nome che intriga di più dalle parti della Continassa: il cartellino costa decisamente molto, circa 40 milioni di euro, una cifra che potrebbe anche lievitare dato che su di lui ci sarebbe l'interesse di parecchi club europei.

Decisamente più abbordabili i profili di Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla Juve nei mesi scorsi che ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro, e Lazar Samardzic all'Udinese, le cui qualità di inserimento, visione di gioco e tiro da fuori sarebbero molto utili alla rosa di Massimiliano Allegri.

Resta in piedi infine anche la pista che conduce a Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham già per gennaio: il suo cartellino costa attorno ai 30 milioni di euro.