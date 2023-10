La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato da portare avanti a gennaio. Servirà probabilmente l'acquisto di un centrocampista considerando la probabile squalifica di Pogba. L'investimento dipenderà probabilmente anche da dove sarà in classifica la squadra bianconera ad inizio 2024. Quel che sembra certo è che la società bianconera continuerà sulla linea della sostenibilità finanziaria e competitività sportiva. Rientra nella sostenibilità un giocatore come Samardzic, da mesi valutato dalla società bianconera come rinforzo per il centrocampo.

La Juventus sarebbe pronta ad acquistarlo a gennaio e potrebbe inserire una contropartita tecnica per attutire l'investimento in soldi. Un giocatore che potrebbe trasferirsi in prestito all'Udinese è Samuel Iling-Junior, che sta raccogliendo poco minutaggio in questa stagione anche per la squadra bianconera in questa stagione non disputa le competizioni europee. Un prestito potrebbe aiutare l'inglese a fare il definitivo salto di qualità e ritornare a Torino per giocarsi un posto da titolare. Attualmente Allegri sembra preferirgli Filip Kostic e Andrea Cambiaso.

Il giocatore Samardzic potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare Lazar Samardzic a gennaio.

Il centrocampista dell'Udinese ha una valutazione di mercato che si avvicina ai 30 milioni di euro, in questo inizio di stagione ha disputato 8 match segnando 2 gol. La società bianconera cerca un centrocampista che abbia bravura non solo da punto di vista tecnico ma che dia un contributo in fase realizzativa fra assist e gol.

Samardzic sarebbe l'ideale anche perché ha 21 anni e può ancora migliorare molto. La società bianconera per attutire l'eventuale investimento per il centrocampista dell'Udinese potrebbe offrire il prestito di Samuel Iling-Junior, che in questo inizio di stagione ha giocato appena 3 match, tutti dal secondo tempo, con un assist fornito a Vlahovic nel gol del pareggio della Juventus contro il Bologna.

Un prestito che potrebbe essergli utile se consideriamo l'inizio di stagione di Enzo Barrenechea e Matias Soulé, che stanno giocando da titolari al Frosinone fornendo prestazioni importanti. Il classe 2003 ha segnato 2 gol con la società laziale.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe altri rinforzi a centrocampo nel mercato di gennaio. Si starebbe lavorando soprattutto sul campionato francese, due i giocatori che piacciono alla società bianconera. Parliamo di Habib Diarra dello Strasburgo e di Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese.