La Juventus è al lavoro per valutare il mercato da portare avanti a gennaio. Uno dei campionati più seguiti dalla società bianconera è quello francese, considerando i tanti talenti che sono cresciuti e che stanno crescendo. Si è parlato molto nelle ultime settimane di giocatori come Habib Diarra dello Strasburgo o di Khephren Thuram del Nizza, seguiti dalla società bianconera. Di recente però un osservatore bianconero è stato presente al match di campionato fra Lione e Lorient.

Uno scontro salvezza se consideriamo l'inizio di stagione delle due squadre.

In quella allenata dal tecnico Fabio Grosso giocano due talenti che la Juventus ha voluto vedere da vicino, parliamo del centrocampista Mahamadou Diawara e della punta Rayan Cherki. Il primo classe 2005, il secondo classe 2003, sono due dei giovani più interessanti del campionato francese. Il Lione ha dimostrato nella sua storia di saper valorizzare tanti giovani, uno su tutti Benzema ma anche Lacazette o Aouar. Se per il primo il contratto fino a giugno 2027 non agevola un suo approdo a Torino, diversa è la situazione per il classe 2003 che è in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese. La sua valutazione di mercato è di 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe diminuire nei prossimi mesi se il giocatore non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società francese.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Diawara e Cherki

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di due giovani del Lione. A dimostrazione di questo un osservatore della società bianconera ha assistito al match fra Lione e Lorient finito 3 a 3 per vedere da vicino il classe 2005 Diawara e il classe 2003 Cherki. Due giovani che stanno dimostrando di essere già importanti per il Lione nonostante la giovane età.

Il centrocampista dopo aver iniziato la stagione nella seconda squadra del Lione ha giocato anche un match con la prima, giocando da titolare proprio contro ill Lorient. Per quanto riguarda Cherki, ha già disputato 8 match in campionato con il Lione, tutte da titolare escluse due, con il Brest e con il Lorient.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a rinforzi di esperienza soprattutto in previsione della stagione 2024-2025, soprattutto se la squadra dovesse qualificarsi alla Champions League. A tal riguardo il campionato spagnolo è seguito da vicino dalla società bianconera, piacciono in particolar modo Lucas Vazquez del Real Madrid, Sergi Roberto del Barcellona per la fascia destra, si cerca infatti un'alternativa a Weah. Per il settore avanzato piace Alvaro Morata, protagonista di un inizio di stagione importante con 7 gol segnati fra campionato spagnolo e Champions League, anche lui in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno.