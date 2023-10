Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la settimana in corso potrebbe essere importante per il rinnovo di contratto tra Dusan Vlahovic e la Juventus: le parti starebbero trattando e si parlerebbe di un prolungamento fino al giugno 2027.

Inoltre il club bianconero avrebbe intenzione di blindare contrattualmente anche Nicolò Fagioli, legandosi al centrocampista attualmente squalificato per il caso scommesse, fino al giugno 2028.

Juventus, in questa settimana i bianconeri vorrebbero accelerare per il rinnovo di Vlahovic: l'obiettivo è portarlo in scadenza nel 2027

La Juventus e l'entourage di Dusan Vlahovic starebbero parlando di rinnovo da quando, nella scorsa sessione di mercato estiva, il serbo è rimasto a Torino dopo aver sfiorato il Chelsea nel possibile scambio che avrebbe visto coinvolto anche Romelu Lukaku.

Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano dalla Continassa, la settimana in corso potrebbe essere quella giusta per far fare dei passi in avanti alla trattativa. Vlahovic attualmente è sotto contratto con la Juventus fino al 2026 con un ingaggio che in principio è partito dalla somma di 7,5 milioni di euro, ma che andrà a salire con il passare degli anni fino ad arrivare a un massimo di 12,5.

L'idea della società bianconera sarebbe dunque quella di offrire un altro anno di contratto a Vlahovic, portando la sua scadenza nel 2027. Questo non solo permetterebbe alla Juventus di solidificare l'unione con il centravanti serbo, ma aiuterebbe il club piemontese a spalmare lo stipendio del calciatore classe 2000, alleggerendo il monte ingaggi della squadra.

Inoltre, nel possibile rinnovo di Vlahovic potrebbe essere inserita anche una clausola rescissoria, che vista potrebbe sfiorare una somma a tre cifre.

Juve, in tema rinnovi si vorrebbe prolungare anche Fagioli fino al 2028

Sempre in tema di rinnovi è doveroso sottolineare come la Juventus, dopo aver recentemente prolungato con Federico Gatti fino al 2028, starebbe lavorando per legarsi nel prossimo futuro anche ad altri calciatori già in rosa, come ad esempio Nicolò Fagioli.

Nonostante il centrocampista classe 2001 sia attualmente fermo ai box per la squalifica subita a causa del recente caso scommesse, la Juventus vorrebbe prolungarne il contratto, attualmente in scadenza nel 2026, portandolo sino al giugno 2028. A questo, seguirebbe anche un aumento di stipendio.