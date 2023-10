La Juventus si trova nell'esigenza di rinforzare il settore del centrocampo. Le assenze prolungate di giocatori come Pogba e Fagioli potrebbe portare la società bianconera ad aggiungere giocatori al centrocampo di Allegri.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Thomas Partey dell'Arsenal non è soddisfatto del suo minutaggio con la squadra londinese e ambisce a giocare con maggiore regolarità. È disposto, quindi, a partire in prestito nel mercato di gennaio per avere più possibilità di raccogliere minutaggio. La Juventus sarebbe interessata a offrirgli tale possibilità, data la sua esperienza e le sue capacità.

Tuttavia, la concorrenza per un giocatore del suo livello e livello non manca e potrebbero esserci altre squadre interessate. Il contratto del centrocampista è in scadenza a giugno 2025, proprio per questo potrebbe lasciare la società inglese in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo a centrocampo anche Thomas Partey, in scadenza di contratto con l'Arsenal a giugno 2025 e che attualmente è una riserva nella squadra inglese. Una situazione che agevolerebbe una sua cessione anche in prestito. In questo inizio di stagione ha giocato solamente 5 match, parte dei quali entrando anche dalla panchina.

Partey è solo uno dei nomi valutati dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo. La Juventus starebbe lavorando anche su altri nomi per il centrocampo. Lazar Samardzic sembra essere uno dei profili in considerazione, avendo già raggiunto un accordo economico con il club bianconero, sebbene manchi ancora l'intesa con l'Udinese per il suo trasferimento.

Inoltre, c'è interesse per Rodrigo De Paul, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dalla sua attuale squadra spagnola.

La Juventus lavora anche su altri nomi per il centrocampo. Si valuta il campionato francese dove giocano due dei giovani più interessanti non solo della Francia ma anche del calcio europeo.

Parliamo di Khephren Thuram del Nizza e di Habib Diarra dello Strasburgo, il primo in scadenza di contratto a giugno 2025 e valutato circa 40 milioni di euro, il secondo 20 milioni di euro e già seguito dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo. La Juventus valuta anche le cessioni, a tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse per Dusan Vlahovic da parte del Real Madrid. Il nazionale della Serbia andrebbe a sostituire nel ruolo da titolare Joselu, che non sta incidendo molto in questo inizio di stagione nella società spagnola.