La Juventus starebbe valutando diversi nomi per rinforzare il settore avanzato in previsione del mercato di gennaio e del Calciomercato estivo. Fra questi ci sarebbe anche Mattia Zaccagni, giocatore attualmente alla Lazio che nelle ultime stagioni è cresciuto molto a tal punto da diventare un titolare nella squadra di Maurizio Sarri. Attualmente però, c'è il rischio che lasci la società laziale in quanto non è stata trovata l'intesa contrattuale per il prolungamento di contratto in scadenza a giugno 2025.

Sul giocatore ci sarebbe anche il Napoli e la sua valutazione di mercato attuale è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe diminuire a giugno ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società laziale

Il giocatore Zaccagni potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato per il 2024 Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio in scadenza di contratto a giugno 2025. Nato a Cesena il 16 giugno 1995, la sua carriera nel mondo del calcio ha inizio nel 2015, ma negli anni successivi ha vissuto una crescita importante dal punto di vista professionale. Ha iniziato a giocare per il Bellaria Igea Marina e ha successivamente fatto parte delle giovanili del Verona, facendo il suo esordio con la prima squadra della società veneta.

Proprio le stagioni importanti al Verona hanno attirato l'interesse della Lazio, che nel 2021 ha investito sul centrocampista acquistandolo in prestito con diritto di riscatto per un totale di 7 miliardi e 300 milioni di euro. Un investimento ideale come dimostra l'attuale valutazione di mercato del giocatore circa 30 milioni di euro.

Zaccagni nel Verona giocava soprattutto mezzala d'inserimento, Sarri invece lo sta valorizzando come punta di fascia nel 4-3-3 e sta fornendo prestazioni importanti fra gol e assist forniti ai suoi compagni.

Il possibile mercato della Juventus

Il giocatore Mattia Zaccagni non è l'unico nome sulla lista della Juventus per rinforzare il settore avanzato.

Oltre a Domenico Berardi, che la società bianconera ha provato ad acquistare nel recente calciomercato estivo, sta valutando anche il profilo di Georgiy Sudakov, un giovane ucraino di 21 anni attualmente allo Shakhtar Donetsk. È uno dei giocatori più interessanti non solo perché è giovane, ma anche perché può crescere ancora molto. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

La Juventus starebbe valutando rinforzi anche a centrocampo a gennaio. Piacciono Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza. Per quanto riguarda il settore difensivo la società bianconera valuta Sacha Boey, terzino del Galatasaray che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.