La Juventus potrebbe essere particolarmente attiva sul mercato di gennaio: la possibile squalifica di Paul Pogba e la probabile cessione in prestito di Hans Nicolussi Caviglia, potrebbero indurre il club a cercare un nuovo centrocampista. Uno dei nomi seguiti dalla società bianconera è quello di Khephren Thuram, in scadenza di contratto con il Nizza a giugno 2025, inoltre piacerebbe anche il centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk Georgiy Sudakov.

Idea Khephren Thuram

Il nome principale sulla lista di mercato della Juventus per il centrocampo sarebbe Khephren Thuram del Nizza.

Il giocatore francese è valutato intorno ai 40 milioni di euro e piace non solo all'allenatore Massimiliano Allegri, ma anche al Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli. Tuttavia, la concorrenza per acquistarlo è notevole e diverse squadre di alto livello europeo sono interessate. Ad agevolare una sua possibile cessione a gennaio è il contratto in scadenza a giugno 2025.

Juve: piacciono anche Berardi e Sudakov

Secondo diverse indiscrezioni di mercato Pierre-Emile Højbjerg, attualmente al Tottenham, potrebbe essere un'alternativa per i bianconeri. Il centrocampista della nazionale della Danimarca non sta raccogliendo molto minutaggio in questo stagione e potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale.

Rimane però una trattativa difficile, in quanto la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro e la società inglese non vorrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda il settore avanzato Domenico Berardi rimane uno dei preferiti per la Juventus. Tuttavia, il prezzo richiesto dal Sassuolo è di 30 milioni di euro, e questo potrebbe rappresentare un probabile per il trasferimento a gennaio.

Un'alternativa potrebbe essere il giovane ucraino Sudakov, 21 anni, che è stato seguito attentamente dagli osservatori della Juventus sia nello Shakhtar Donetsk e che nella nazionale ucraina. La sua versatilità e la sua giovane età lo rendono una possibilità interessante per rinforzare la squadra di Allegri.

La Juventus valuta anche altri giocatori per il centrocampo e per il settore difensivo per il mercato di gennaio ma anche per il Calciomercato estivo. A tal riguardo piacciono il centrocampista Habib Diarra dello Strasburgo e il laterale destro Sacha Boey del Galatasaray, valutato 20 milioni di euro.