In queste ore la nazionale della Serbia ha comunicato che Dusan Vlahovic non risponderà alla convocazione del Ct Dragan Stojkovic per le prossime partite valevoli per le qualificazioni agli Europei. Il bomber della Juventus è ancora afflitto dalla lombalgia e approfitterà della pausa per rimettersi in forma: tale problema alla schiena gli ha impedito di essere a disposizione di Massimiliano Allegri per le scorse gare contro l'Atalanta e il Torino. Adesso l’obiettivo della Juve è quello di poterlo recuperare per la partita contro il Milan del 22 ottobre.

I prossimi 15 giorni saranno fondamentali per Vlahovic per rimettersi al meglio e per tornare a trascinare i bianconeri.

Chiesa è a Coverciano

Insomma, durante la pausa per le nazionali, Dusan Vlahovic resterà a Torino per lavorare e tornare in piena forma.

In occasione del derby della Mole la Juventus ha dovuto fare a meno non solo di Dusan Vlahovic ma anche di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino si è fermato durante l’allenamento di giovedì 5 ottobre per un fastidio fisico. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo, ma il giocatore, di comune accordo con Massimiliano Allegri, ha preferito non scendere in campo. Adesso Chiesa è a Coverciano, aggregato alla nazionale italiana e le sue condizioni saranno valutare dallo staff medico azzurro.

La speranza del Ct Luciano Spalletti è quella di averlo a disposizione in particolare per il match contro l’Inghilterra.

La Juventus monitorerà la situazione a distanza, visto che dopo la pausa la squadra bianconera è attesa dagli impegni contro il Milan, il Verona, la Fiorentina e il Cagliari.

Parla Cristiano Giuntoli

In attesa di sapere se Federico Chiesa e Dusan Vlahovic si rimetteranno in sesto per la gara contro il Milan, Cristiano Giuntoli nelle scorse ore è stato a Roma per ricevere il Premio Manlio Scopigno come miglior dirigente calcistico della stagione 2022/2023.

A margine di questo evento, il direttore tecnico della Juventus ha parlato degli obiettivi della squadra bianconera: “In questo momento l'obiettivo è tornare in Champions, dal punto di vista tecnico ed economico rimettere il club dove merita. Andiamo per step”.

Sollecitato sugli eventuali acquisti nel mercato di gennaio, Giuntoli: “È prematuro parlare di gennaio, vedremo se ci saranno opportunità e se sarà il caso di intervenire. Ora stiamo facendo un buon percorso".