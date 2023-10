La Juventus ha celebrato 100 anni di proprietà della società bianconera da parte della famiglia Agnelli: il 10 ottobre è stato organizzato un evento dedicato a questo, al Pala Alpitour di Torino, dove si sono sfidati diversi ex giocatori che hanno scritto la storia della società bianconera. Fra questi anche Zinedine Zidane, attualmente senza panchina dopo l'esperienza al Real Madrid: il tecnico francese è stato celebrato non solo al Pala Alpitour ma anche sui social, con diversi tifosi che hanno chiesto il suo ritorno nella società bianconera da tecnico.

I tifosi della Juventus chiedono il ritorno di Zidane come tecnico

Sui social in questi giorni sono stati condivisi diversi post nei quali i tifosi bianconeri chiedono il ritorno di Zinedine Zidane alla Juventus. La presenza del francese all'evento dedicato al centenario della famiglia Agnelli ha emozionato molti supporters, che hanno ricordato le stagioni del francese in cui un giocatore della Juventus, dal 1996 al 2001.

La successiva carriera di Zidane da allenatore è stata vincente, con tante competizioni vinte in Spagna, in Europa e nel mondo sulla panchina del Real Madrid. Per questo diversi tifosi bianconeri hanno chiesto il ritorno di Zidane a Torino, in caso di sostituzione di Massimiliano Allegri.

Un utente su X ha ad esempio scritto: "Mi merito il ritorno di Del Piero e Zidane", mentre qualcun altro gli ha risposto: "A tempo debito, Platini presidente, Del Piero ds e Zidane allenatore".

Il tecnico livornese Allegri comunque ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025 e se dovesse raggiungere gli obiettivi stagionali (la qualificazione alla Champions League) sembra difficile che lasci anticipatamente la società bianconera.

Ci sono però diversi addetti ai lavori che parlano di una possibile partenza a giugno di Allegri anche in caso di vittoria del campionato. In tal caso Zidane diventerebbe una possibilità maggiormente concreta per la panchina, anche se il suo ingaggio non agevola un approdo nella società bianconera.

I possibili nomi per il dopo Allegri

In caso di addio anticipato a Massimiliano Allegri quella di Zidane è una possibilità, considerando che è senza contratto, ma non è l'unico che sarebbe valutato dalla società bianconera. Si parla ad esempio di Igor Tudor, anche lui senza società al momento dopo l'esperienza professionale della scorsa stagione all'Olympique Marsiglia.

Circola anche il nome di Antonio Conte, che negli ultimi giorni è stato avvicinato al Napoli. Il tecnico ex Tottenham in una storia su Instagram ha però dichiarato che al momento preferisce godersi la famiglia e sembrerebbe difficile un suo ritorno in panchina a stagione in corso.

Si valutano però anche profili giovani, uno su tutti Roberto De Zerbi, protagonista nel Brighton in questa stagione.