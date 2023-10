Sabato 28 ottobre alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Hellas Verona, gara valida per il 10° turno della Serie A 23/24. Allegri parrebbe volersi affidare nuovamente alla coppia d'attacco composta da Kean e Milik, mettendo inizialmente in panchina sia Vlahovic che Chiesa forse a causa delle condizioni fisiche di entrambi non ancora al top. Baroni, invece, potrebbe puntare su un reparto offensivo con Bonazzoli unica punta e il duetto Saponara-Ngonge sulla trequarti campo.

Statistiche: l'Hellas Verona non segna contro la Juventus nel massimo campionato italiano da quattro turni, difatti l'ultima rete dei mastini risale al 30 ottobre 2021 quando vinsero in casa col risultato di 2-1.

Negli ultimi due match tra bianconeri e gialloblu, terminati entrambi 1-0 a favore della squadra piemontese, è andato a segno Moise Kean.

Juventus, ancora 3-5-2 per Allegri

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, dopo la vittoria esterna di misura contro il Milan, vorranno centrare il quarto bottino pieno consecutivo in casa in questa stagione di Serie A. Per battere il Verona, il tecnico bianconero potrebbe puntare ancora sul suo fedele 3-5-2, con Szczesny in porta. La linea difensiva che ha giocato titolare contro il Diavolo dovrebbe essere riconfermata, quindi dal primo minuto ci saranno probabilmente Rugani, Bremer e Gatti. Il centrocampo della Vecchia Signora, invece, avrà buone chance di essere inizialmente composto da Kostic come ala sinistra e Weah a destra, mentre a far da scudo in mezzo ci saranno Locatelli, Rabiot e McKennie.

In attacco probabile la partenza dalla panchina sia di Vlahovic che di Chiesa, così da lasciare spazio dall'inizio a Kean e Milik. Non saranno del match gli infortunati Alex Sandro, De Sciglio e Danilo, ma anche Pogba e Fagioli sospesi rispettivamente per doping e calcio scommesse.

Hellas Verona, Bonazzoli si prende nuovamente le chiavi dell'attacco

Mister Baroni e il suo Hellas Verona provengono da due sconfitte consecutive che hanno contribuito a farli scivolare al 16° posto in classifica a +4 dalla zona retrocessione. Per cercare di impensierire la Juventus, il tecnico degli scaligeri potrebbe optare per il 3-4-2-1, con Montipò come estremo difensore.

Triade arretrata che sarà composta, con buona probabilità, da Dawidowicz, Amione e Magnani, mentre a centrocampo dovremmo trovare dal primo minuto Terracciano, Duda, Folorunsho e Lazovic. I trequartisti titolari del Verona, infine, avranno ottime chance di essere Saponara e Ngonge, i quali avranno il compito di servire palle goal all'unica punta Bonazzoli, con Djuric che dovrebbe accomodarsi in panchina pronto al subentro qualora fosse necessario. Saranno da valutare le condizioni di Hien, Cabral e Braaf.

Probabili formazioni di Juventus-Hellas Verona:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Kostic, Locatelli, Rabiot, McKennie, Weah, Kean, Milik. Allenatore: Allegri.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Amione, Magnani, Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazovic, Saponara, Ngonge, Bonazzoli. Allenatore: Baroni.